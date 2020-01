Will Smith war eifersüchtig auf Tupac

Sind seit 1995 liiert: Jada Pinkett Smith und Will Smith.

Will Smith und Jada Pinkett Smith sind seit mehr als 20 Jahren glücklich verheiratet. Doch wie der Schauspieler nun verrät, war er zu Beginn der Beziehung "stark verunsichert". Die innige Freundschaft seiner Frau mit Rapper Tupac Shakur war ihm lange ein Dorn im Auge.

Rapper, Fresh Prince, Actionstar: Für viele seiner Fans ist Will Smith der Inbegriff von Coolness und Selbstbewusstsein. Doch das war nicht immer so. In einem Interview mit dem US-Radiosender 105.1 FM gestand der 51-Jährige, dass er früher wahnsinnig eifersüchtig auf Rapper Tupac Shakur (1971-1996) gewesen sei - wegen dessen enger Freundschaft zu Smiths Frau Jada Pinkett Smith. Die Smiths sind seit 1995 verheiratet.

Shakur wurde 1996 aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen. (Foto: imago/MediaPunch)

Jada Pinkett Smith war mit dem Rapper aufgewachsen. Obwohl sie nie eine sexuelle Beziehung mit Shakur geführt habe, habe sie ihn stets abgöttisch geliebt, so ihr heutiger Mann. "Für Jada war Pac der Inbegriff von Perfektion", erinnert sich Will Smith und gesteht, dass er "nicht Mann genug" gewesen sei, um mit der innigen Beziehung der beiden klar zu kommen.

Heute weiß Will Smith, was er versäumt hat. "Ich habe es nie fertig gebracht, mich ihm gegenüber zu öffnen", sagt der Schauspieler. "Ich war der Schmuse-Rapper aus Philadelphia und er war Pac." Zwar seien die beiden ein paar Mal im selben Raum gewesen, aber wirklich unterhalten hätten sie sich nie. "Jada hat immer gesagt, dass ich Tupac sicher auch lieben würde, aber ich war einfach zutiefst unsicher", sagt Will Smith und erklärt: "Ich bereue das sehr."

Shakur und Jada Pinkett Smith lernten sich in den 80er-Jahren an einer Kunstschule kennen. Nach eigenen Angaben war die heutige Schauspielerin und Sängerin zu der Zeit Drogendealerin. Am 13. September 1996 wurde Shakur aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen; er war 25 Jahre alt. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Bis zu seinem Tod verkaufte der Rapper weltweit etwa 75 Millionen Tonträger.