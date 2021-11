Nscho-Tschi, Winnetous kleine Schwester, war die Rolle ihres Lebens. Die spielte Marie Versini im Alter von 23 Jahren und wurde schnell zum Publikumsliebling der Karl-May-Verfilmung. Nach einem Sturz vor zwei Jahren kam sie nie wieder richtig auf die Beine. Nun ist die Schauspielerin tot.

Marie Versini ist tot. Die Schauspielerin wurde 81 Jahre alt. Sie soll am 22. November in Guingamp in der Bretagne gestorben sein. "Sie dankt all ihren Fans für ihre Freundschaft und Loyalität", heißt es auf ihrer Homepage. Das Familienumfeld der Schauspielerin bestätigte den Tod der "Bild"-Zeitung gegenüber. Demnach soll sie die letzten Stunden nach langer und schwerer Krankheit im Kreis der Familie verbracht haben.

Versini 2016 mit Kollege Mario Adorf bei einer Filmpremiere. (Foto: imago images/Eventpress)

Vor zwei Jahren war die Schauspielerin schwer gestürzt - dabei hatte sie mehrere Knochenbrüche und eine Kopfverletzung erlitten. Von dem Unfall erholte sich Versini nur langsam, wie die "Bild" berichtete. Lange war sie auf Pflegepersonal angewiesen. "Nichts ist mehr einfach. Nicht einmal das Warten darauf, dass es noch einmal besser wird", sagte sie der Zeitung damals.

Den Durchbruch erlangte Versini im Alter von 23 Jahren im Film "Winnetou". In der Rolle von Nscho-Tschi, der kleinen Schwester des Titelhelden, wurde sie zum Publikumsliebling. Allerdings war sie nur im ersten Teil der Filmreihe zu sehen, da ihre Figur bereits am Anfang stirbt. Für Versini war es die schönste Rolle ihres Lebens, wie sie in vielen Interviews erzählte.

Marie Versini wurde am 10. August 1940 in Paris geboren. Schon mit 18 Jahren stand sie im französischen Streifen "Zwei Städte" vor der Kamera. Von 1974 bis zu dessen Tod 2013 war Versini mit dem Schriftsteller Pierre Viallet verheiratet.