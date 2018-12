Unterhaltung

"Einfach so": Wuschelige Lena macht Fans wuschig

Lena Meyer-Landrut singt wieder. Mit "Thank You" ist vor Kurzem ihre neue Single erschienen. Um Aufmerksamkeit zu generieren, reicht es jedoch schon völlig aus, wenn sie ein neues Foto postet. So sorgt nun ein Schnappschuss von ihr mal wieder für Wirbel.

Lovely Lena weiß einfach, womit sie ihre Fans glücklich machen kann. Ja, okay, mit Musik. Das auch. Doch oftmals reicht es bereits aus, dass die Gewinnerin des Eurovision Song Contests von 2010 ein neues Foto von sich postet.

So wie jetzt mal wieder geschehen. Das heißt: Wirklich neu ist das Bild gar nicht, das die 26-Jährige bei Instagram hochgeladen hat. Das geht aus ihren Kommentar zu dem Foto hervor. "Einfach so. Nur, weil ich die Sonne vermisse. Ein Sommer-Rückblick zu meinem Sommersprossen-Ich", schreibt Lena.

Das Besondere an der Aufnahme sind zum einen Lenas Haare. Halblang geschnitten, hängen sie ihr wuschelig und wellig ins Gesicht. Vermutlich hatte die Sängerin da gerade ein paar Stunden in der Sonne und im Wasser hinter sich. Zum anderen wirkt Lena auf dem Bild komplett ungeschminkt. Dementsprechend sind die von ihr erwähnten Sommersprossen, die sich über ihr Gesicht verteilen, auch gut zu erkennen.

"Ich hätte dich gemalt"

Die Fans sind bei diesem Anblick ganz aus dem Häuschen: "Ganz toll, wie du aussiehst und dich dabei so natürlich gibst", freut sich etwa ein Kommentator. Ein anderer erklärt: "Also, ich hätte dich gemalt und nicht die Mona Lisa." Und ein Dritter würde offenbar gerne noch etwas genauer hinsehen. "Lena, wie kann man deine Bilder vergrößern?", möchte er wissen.

Nun ja, ein paar Computer-Tipps könnten wir ihm an dieser Stelle auch geben. Aber vielleicht empfehlen wir dem Nutzer dann doch eher, sich Lena mal live, in Farbe und voller Größe anzusehen. Schließlich hat sie mit "Thank You" vor Kurzem den ersten Song-Vorboten zu ihrem neuen Album veröffentlicht, das im April erscheinen soll. Dann geht Lena auch wieder auf Tour.

Quelle: n-tv.de