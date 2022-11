Das große "Bauer sucht Frau"-Finale bringt sie alle nochmal zusammen: die sich auch nach der Show noch in den Armen liegen und die, bei denen der Funke einfach nicht überspringen wollte. Auch ein Vulkan namens Helena ist zu Gast - sehr zum Leidwesen von Biobauer Theo.

Elf Folgen voller Liebe, Dramatik und Emotionen! Inka Bause kann gar nicht glauben, dass es schon wieder vorbei sein soll mit dem kunterbunten Wald- und Wiesenglück zwischen Nordfriesland und dem Allgäu. Aber ein Highlight steht allen Beteiligten ja noch bevor: das große Finale! Irgendwo im ländlichen Nirgendwo steht nun alles bereit: literweise frisch Gezapftes, ein herzhaftes Häppchen-Buffet und eine erwartungsvolle Gastgeberin, die sich auch gleich das erste Paar zur Staffel-Analyse zur Seite zieht. Inka Bause gibt sofort Vollgas und konfrontiert Hobbybauer Erik und seine Hofdame Julia mit noch lauwarmen Erinnerungen. "Warum hat es mit euch beiden nicht geklappt?", will Inka wissen.

Der Thüringer Landwirt muss nicht lange überlegen: "Ich war irgendwie mit der Gesamtsituation überfordert", gesteht Erik. Ein gewisses Maß an Überforderung wäre für Julia noch akzeptabel gewesen. "Irgendwann hat er mich aber dreimal mit dem Namen seiner Ex-Freundin angesprochen", berichtet die Blondine. Da macht nicht nur Inka große Augen. So gestaltet sich der Beginn einer neuen Beziehung natürlich etwas schwierig.

Ein Treueschwur mit abgelaufener Haltbarkeit

Noch schnell ein finales Gruppenfoto. (Foto: RTL/Andreas Friese)

Neben Erik und Julia haben auch andere Paare schlechte Nachrichten im Gepäck. So mussten die beiden anfangs noch balzbereiten Heißsporne Jan Hendrik und Fleckviehzüchter Michael K. ihre Liebespläne ebenso zu den Akten legen wie der zweite Staffel-Michael und seine Personalkauffrau Mandy. Bei Letztgenannten hat sich trotz vermeintlichem Treueschwur in der Sendung ("Mit Dir würde ich bis ans Ende der Welt gehen") der Alltag als unüberwindbare Hürde erwiesen: "Michael musste plötzlich sechs Wochen am Stück arbeiten. Danach kam leider nichts mehr", schmollt Mandy.

Der Rinderhalter aus Niedersachsen hat zu seiner Verteidigung nicht viel entgegenzusetzen. Manchmal laufen die Dinge einfach anders als geplant. Mit dieser Erkenntnis muss auch Scheunenfest-Furie Helena lernen zu leben. Der mittlerweile mit Hofnachbarin Andrea liierte Bauer Theo sollte zum großen Finale eigentlich Hand in Hand mit der 62-Jährigen durch die Location spazieren. Theo gab Helena aber schon kurz nach dem ersten Kennenlernen einen Korb. Diesen emotionalen Tiefschlag hat die temperamentvolle Kandidatin immer noch nicht verdaut.

"Du hast mich behandelt wie ..."

In großer Runde holt Helena zum verbalen Gegenschlag aus. Du hast mich nicht richtig kennengelernt. Du hast mich behandelt wie ein ...!", poltert die Kandidatin mit hochrotem Kopf. Schnell wird klar: So einfach wie beim Scheunenfest kommt der sonst nicht gerade auf den Mund gefallene Theo diesmal nicht davon. Während sich alle Zuhörer etwas peinlich berührt zur Seite drehen, schießt Helena weiter aus allen Rohren. Erst im Sechsaugengespräch mit Inka findet der Viehwirt aus Nordrhein-Westfalen zurück in die Spur. Noch sichtlich aufgewühlt vom vorangegangenen Dauerfeuer seiner Sitznachbarin bringt es Theo schließlich ganz Theo-like auf den Punkt: "Du explodierst mir einfach zu schnell", sagt der Bauer. Tja, da ist in der Tat etwas dran, wenngleich man auch die schlechte Stimmung im Hause Helena nachvollziehen kann.

Die Wege der Liebe sind nun mal unergründlich. Niemand weiß das besser als Inka Bause. Nun sind auch ein paar Bauern und ihre Begleitungen im Bilde. Zum Abschluss bleiben aber alle negativen Gedanken draußen vor der Tür. Wenn das Bier fließt, die Häppchenteller die Runde machen und die Format-Chefin zur großen Party-Nachspielzeit bittet, soll schließlich überall gute Laune herrschen. Und so tanzen nochmal fast alle Anwesenden zu den Klängen des Bause-Hits "Lebensmelodie" auf den Tischen. Wir tanzen gerne mit. Und jetzt alle: "Zu jedem Ort gehört ein Lied und ich weiß ganz sicher, ich vergess dich nie. Bist meine Lebensmelodie ... tralitrala!"