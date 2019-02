Wie tanzt man sich in Gegenwart des Bachelors in die nächste Runde? Eva hat den Dreh raus und punktet mit kreisendem Gewippe in Hosenstallnähe. Ein Anblick, bei dem sich Jennifer beinahe im Strahl erbricht.

Nach den ersten Küssen, der ersten Nacht zu zweit und der vorerst letzten Pulle Batida de Coco ist die Zeit des All-inclusive-Herumhängens endgültig vorbei. Im Rosenparadies geht es jetzt Schlag auf Schlag. Für die übriggebliebenen Ladys heißt das natürlich: Weiter Gas geben und darauf achten, dass das eigene Spiegelbild stets im hellsten Licht erstrahlt.

Nathalia schaltet in den Angriffsmodus

Die bis dato mit ihren körperlichen Vorzügen eher im Schatten wackelnde Nathalia schaltet in Woche sechs als erste in den Angriffsmodus. Mit dem Bachelor im Arm tanzt sich die Brasilianerin zu den Live-Klängen eines extra eingeflogenen Singer-Songwriter-Duos ohne Namen in einen wahren Da-geht-noch-mehr-Rausch.

Auch Andrej kommt so langsam aber sicher in Fahrt: "Viel intimer und schöner geht es kaum", gesteht der Bachelor. Nach ausgiebigem Getanze auf dem Kuschelsofa liegend, passt kein Blatt Papier mehr zwischen die Leiber der beiden Schmusenden. Das Überspringen der finalen Lass-es-uns-tun-Hürde bleibt jedoch aus. Und so geht man wieder auseinander wie man zusammenkam: Mit einem Lächeln im Gesicht und noch allen Klamotten am Körper.

Abermals geht die Bachelor-Zunge auf Wanderschaft

Beim Parasailing geht es hoch in die Luft.

Jade, Eva und Vanessa haben zwölf Stunden später weit weniger an. Ein Strohhut, ein paar Sonnenbrillen und kunterbunte Shorts - mehr brauchen die Damen für ihre Parasailing-Tour mit dem Bachelor nicht. Eva darf nach narkotisierenden Small-Talk-Anekdoten in luftiger Höhe sogar noch weiter "ablegen". Im knallengen Bikini hüpft die Flugbegleiterin in den blubbernden Einzel-Date-Pool - sehr zur Freude von Bachelor Andrej, der irgendwann nicht mehr widerstehen kann. Abermals geht die Zunge des Rosenkavaliers auf Wanderschaft.

Nach Jennifer und Steffi ist Eva nun schon die dritte Balz-Maid, die in die intime Vorspiel-Welt des Bachelors eintauchen durfte. Jennifer, Steffi, Nadine und Claudia haben für schlüpfrige Nachbericht-Einzelheiten erwartungsgemäß überhaupt kein Ohr. Soll die Eva doch ruhig wie ein liebestolles Pfauenweibchen durch die Villa stolzieren. Das interessiert den Rest der Bande nicht die Bohne.

Am nächsten Morgen ist Evas-Vorabend-Abenteuer nur noch eine Frühstücks-Randnotiz. Viel spannender ist die Aussicht auf einen turbulenten Gruppen-Date-Tag inmitten farbenfroh kostümierter „Día de los Muertos“-Partygänger.

Tränenüberströmt und mit der Kippe im Mundwinkel

In der Bachelor-Villa fließt der Alkohol.

Mit reichlich Tequila intus ziehen der Bachelor und seine Rosen-Flammen torkelnd um die Häuser. Der Tank von Nadine läuft allerdings irgendwann über. Tränenüberströmt und mit der Kippe im Mundwinkel kämpft die ewig Zweifelnde mit den Vorboten eines Nervenzusammenbruchs. Erst in den beruhigenden Armen des Bachelors gelingt es der Montiererin, sich wieder einigermaßen zu fangen.

Auch im Haus der Zurückgelassenen steppt am Abend vor der nächsten Entscheidung der Papst im Kettenhemd. Mit ähnlich viel Hochprozentigem im Blut wie die Ausgeflogenen twerken, tanzen und fummeln sich Jade, Eva, Vanessa und Nathalia die Einsamkeit schön.

Pünktlich zur Rosenverteilung legen die sichtlich mitgenommenen Vorabend-Partystuten dann noch einmal den Schalter um. Abermals wird getanzt und körperliche Nähe gesucht. Vor allem Eva schmeißt sich richtig ins Zeug und bezirzt den Bachelor mit heißen Hüftberührungen. Jennifer hat erwartungsgemäß wieder als erste die Nase voll: "Arsch an Geschlechtsteil, muss das sein?", poltert es in die Nacht hinaus.

Evas Poppes schmiegt sich an des Bachelors Hosenstall

Eva sind die giftigen Blicke der Konkurrenz natürlich völlig schnuppe. Sie will heute Nacht wieder eine Rose mit ins Bett nehmen. Nur das zählt. Und so schmiegt sich der Poppes weiter an des Bachelors Hosenstall. Die Belohnung, in Form einer roten Rose, folgt auf dem Fuße. Eva ist eine Runde weiter. Die zickige Jennifer allerdings auch, genauso wie Steffi, Vanessa, Jade und Nathalia.

Für Emo-Wrack Nadine und Dabei-sein-ist-alles-Darling Claudia hingegen ist die Rosenreise zu Ende. Oh je! Folgt nun der nächste Nervenzusammenbruch? Nein, nix da! Nadine ist mittlerweile mit sich und der illusorischen Bachelor-Welt völlig im Reinen. Noch ein Küsschen für den Hauptdarsteller, und dann nichts wie raus an die frische Luft. Dort wartet bereits der Chauffeur mit dem Feuerzeug und der "Zigarette danach" in der Hand. Und in die mexikanische Nachtluft verabschiedet sich: viel Rauch um nichts …