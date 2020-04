"Are You The One?"

"Are You The One?" Arsch auf Eimer Von Kai Butterweck

Im schönen Südafrika lädt Jan Köppen zum großen Verkupplungsabenteuer ein. Zwanzig Großraumdisko-Singles klatschen begeistert in die Hände. Die alles entscheidende Format-Frage: Wer passt zu wem?

Vom Parcours-Abenteuer ins Dating-Paradies: "Ninja Warrior"-Moderator und Buschi-Buddy Jan Köppen begrüßt im sonnigen Kapstadt zwanzig vermeintliche Beziehungsallergiker zum fröhlichen Balzspaß unter Palmen. Nur drei Katzensprünge vom Tafelberg entfernt und umgeben von feinster High End-Wohnarchitektur treffen zehn braungebrannte McFit-Töpfe auf ihre weiblichen Deckel.

Eigentlich erstrahlt die Zukunft der bis dato hoffnungslos durchs Liebesleben stolpernden Kandidaten bereits vor dem ersten Aufeinandertreffen in hellem Glanze. Es weiß nur noch keiner was von seinem Glück. Nur Jan Köppen, seine vor Ort alles bis ins kleinste Detail beobachtende TV-Crew und die daheim gebliebenen Paar-Experten, die im Voraus die Teilnehmer so ausgewählt haben, dass für jeden Single auch der perfekte Partner mit dabei ist, wissen wer mit wem ein "Perfect Match" bildet.

Challenges und Deluxe-Dates

Verraten wird aber natürlich nichts. Wer zu wem passt, und wie man auf der Suche nach der großen Liebe am Ende auch noch einen vierstelligen Gewinnbetrag mit nach Hause nehmen kann, müssen die Jungs und Mädels selbst herausfinden. Diverse spaßige Challenges und zwischendurch eingestreute Deluxe-Dates sollen bei der Big-Love-Suche helfen.

Präsentiert wird das Format von Jan Köppen. (Foto: TVNOW / Markus Hertrich)

Bevor das ahnungslose Knäuel aus Muskeln, Pomade und Wimperntusche aber in die Spielregeln eingeweiht wird, steht erstmal das gegenseitige Anschnuppern an. Und da trampeln und stöckeln sie auch schon über den vor der Villa ausgelegten Wimbledon-Rasen. Sie heißen Ferhat, Juliano, Kevin, Michelle, Madeleine und Ivana. Sie haben wenig an, aber viel vor. Hot Pants, Miniröcke, zerfetzte Designer-Jeans und Sonnenbrillen drängen sich ins Bild wie torkelnde Ballermänner während einer Oktoberfest-Kurz-Reportage. Doch der erste Oberflächlichkeit-ist-Trumpf-Eindruck täuscht. So manch Objekt der Begierde hat auch viel Tiefgang mit im Gepäck.

Fuck-Boy? Niemals!

Der scheue Laurin beispielsweise ist ein Frauenflüsterer, ein Zuhörer und ein Versteher. All die Muckis sind nur Fassade. Meister Propper Axel kann sich gar als Student der Philosophie ausweisen. Und Personality Coach Elisha ist zwar nahezu ganzkörpertätowiert, aber definitiv kein "Fuck Boy".

Auch auf der Damen-Etage machen einige Anwesende einen großen Bogen um die "Mein Gucci, mein Prada, mein Tralala"-Schublade. Ganz oben auf dem Smart-&-sexy-Gipfel thront Unternehmerin und Sprachwunder Sabrina, dicht gefolgt von Krankenschwester Ivana.

Danach geht die Schere zwischen eigener Wahrnehmung und Realität aber auch schon weit auseinander. Irgendwann landet man dann zwangsläufig in den Eingeweiden der Trash-Hölle, dort wo sich Event-Hostessen, Frisörinnen, Möchtegern-Playboy-Häschen und Go-Go-Tänzerinnen das Leben in einer Welt aus Plaste und Elaste schönreden.

Top Ausbeute!

Sex-Schlund Aleksandar, Draufgänger Juliano und Lippen-Fetischist Dominic hören gerne zu, wenn sich die aufgeregten Ladys mal wieder in ein neues Tuschel-Abenteuer stürzen. Viel mehr ist zu Beginn des großen Ganzen aber noch nicht drin.

Eine kurze Format-Einweisungsrede von Herrn Köppen, eine Runde Bogenschießen und zwei unspektakuläre Ziplining-Zweier-Dates später stehen die noch etwas überfordert wirkenden Kandidaten auch schon für die erste "Perfect Match"-Verkündung Spalier.

Jeder der Anwesenden hat seine Stimme abgegeben. Die ersten Eindrücke werden "eingeloggt". Alle sind gespannt wie Robin Hoods alter Flitzebogen. Und siehe da: ein "Perfect Match"-Licht-Spot schießt tatsächlich hell wie ein Meteoritenschweif in den südafrikanischen Nachthimmel. Einer von zehn: Top Ausbeute! Jetzt müssen nur noch die anderen neun "Paare" gefunden werden, damit am Ende die Liebe siegt und der Rubel rollt. Kinderspiel …

"Are You The One" ist ab sofort bei TVNOW abrufbar. Ab 6. Mai um 20.15 Uhr wird das Format auch bei RTL ausgestrahlt. Mehr Informationen zur Sendung gibt es bei RTL.de.