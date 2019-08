Für die teilweise bereitwillige Weiblichkeit nehmen diese sechs fragwürdigen Vertretern des männlichen Geschlechts einiges in Kauf.

Garstige Intrigen statt hemmungslose Zweisamkeit: Unterm frivolen "Paradise Hotel"-Dach herrscht dicke Luft. Ganz vorne mit dabei im Kampf um den "A…loch der Staffel"-Award: Vorzeige-Gambler Elyas.

Nach dem feuchtfröhlichen Eiswürfel-Staffellauf, der elyaschen Du-die-Wanne-is-voll-Einlage und dem Schimpfwort-Marathon von Blondie-Brezel Jacqueline kehrt im vermeintlichen Popp-Paradies wieder Ruhe ein. Ein frühmorgendliches High-Five zwischen Stephanie und Rückkehrer Kevin, ein müdes Busserl unter der Bettdecke von Vanessa und Mario, sowie der erste verbale Frühstücksauswurf von Italo-Propper Salvatore ("Die Nacht war Katatastrophe") sprechen Bände. Der enthaltsame Alltag hat die Kandidaten wieder fest am Wickel.

Warum auch immer – aber statt sich ihrer eigentlichen Bestimmung entsprechend 24 Stunden am Tag den Restverstand aus den Hirnen zu rammeln, torkeln die Fremdschäm-Hengste- und Stuten lieber Intrigen spannend von einer Pool-Lounge zur nächsten.

Aaron mimt den Hinterhof-Breakdancer

Geht da doch noch was bei Stephanie und Salvatore?

Mittlerweile gefährlich nah am Abgrund halten sich Kevin und Aaron die zittrigen Hände. Während Letztgenannter bei der internen Wahl zum "Mr. Sombrero" noch einmal alles aus sich rausholt und den explosiven Hinterhof-Breakdancer mimt, zieht es Kevin vor, die Rolle der eingeschnappten Staffel-Leberwurst zu übernehmen. Das sorgt weder bei Kevins Pseudo-Ex, Underboob-Trulla Linda, noch bei seinen männlichen Kollegen für gute Laune.

So ziemlich jeder in der Villa scheint sich gegen Kevin zu stellen, der mit der nahezu minütlich steigenden Abneigung sichtlich zu kämpfen hat: "Das ist hier voll der Kopffick!", blubbert der miesepetrige Sachse. Ja, schon Käse, wenn man als williger Balzbulle plötzlich zwischen lauter wackelnden Kehrbacken und hüpfenden Hupen im Abseits steht. Das kann ganz schön an die Substanz gehen.

Die Herzen von Jacqueline und Linda schlagen im Minutentakt Alarm

Aber Kevin ist nicht der Einzige, dessen Gefühle und Gedanken vor der nächsten "Paar-Zeremonie" Achterbahn fahren. Auch die wahlweise im Eurodance- oder Speed-Metal-Modus pochenden Herzen von Linda und Jacqueline schlagen mittlerweile im Minutentakt Alarm. Drama-Birne Elyas, seines Zeichens fleischgewordene Schnittstelle zwischen Lindas und Jacquelines Balz-Traumwelten, ist aber auch ein hundsgemeiner Strippenzieher vorm Herrn. Gemeinsam mit Lass-mal-alle-ordentlich-verarschen-Buddy Salvatore spinnt sich Feinripp-Checker Elyas ein Dallas-meets-Denver-Clan-Drama zurecht, das am Ende des Zeremonie-Abends alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen soll.

Nicht nur der Chips und Pizza verschlingende Beobachter vor der Mattscheibe ist gespannt wie Robin Hoods Flitzebogen. Auch die beiden, sich zwischenzeitlich immer mal wieder kurz aber heftig auf der Zickenkrieg-Ebene begegnenden Hauptdarstellerinnen sitzen auf heißen Kohlen. Welcher Bulle muss heute den Stall verlassen? Welches Huhn darf sich zu welchem Hahn ins Nest legen? Und wer erklärt der Welt da draußen endlich den Unterschied zwischen "falsch" und "hinterfotzig"?

Elyas bringt Licht ins Intrigen-Dunkel

Für Jaqueline ist es ja jetzt schon die große Liebe. Für Elyas eher nicht.

Die Antwort auf letztere Frage bleibt auch diesmal unbeantwortet. Dafür bringt aber Möchtegern-J.R.-Ewing Elyas endlich Licht ins Intrigen-Dunkel. Statt seiner klettigen Haus- und Hof-Braut Jacqueline den Rücken zu stärken, entscheidet sich Elyas für eine gemeinsame Nacht mit Blondies Hauptkonkurrentin Linda. Das ist zu viel für Jacqueline. Enttäuscht und zutiefst verletzt sucht die in Tränen aufgelöste Verliererin des Abends das Weite.

Glücklicherweise grätscht Moderatorin Vanessa geistesgegenwärtig dazwischen und tischt dem verwirrten Schnief-Püppchen die Deluxe-Version vom Deckel-und-Topf-und-überhaupt-Märchen auf. Das reicht erstmal, um die Gemüter wieder halbwegs zu beruhigen und das Häufchen Elend zurück ins Rampenlicht zu führen.

Wer weiß hier überhaupt irgendwas?

Bei so viel Ü-Ei-Drama geht der eigentliche Wer-muss-gehen-Showdown zwischen Aaron und Kevin beinahe komplett unter. Nur für die Akten: Aaron muss seine Koffer packen. Kevin hingegen darf noch bleiben und muss nun zusehen, dass er schnell wieder Anschluss findet. Vielleicht bandelt der Ausgestoßene ja jetzt mit Jacqueline an? Wer weiß das schon? Wer weiß hier überhaupt irgendwas? Im schönen Mexiko stapeln sich die Fragezeichen. Zum Glück klopfen mögliche Antworten bereits an die Hotel-Pforten. Frischfleisch ist im Anmarsch…