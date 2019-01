Händchenhalten, streicheln, küssen: alles Pipifax! Was im Bachelor-Paradies wirklich zählt, ist die erste Nacht zu zweit. In Woche fünf ist es endlich soweit. Alle Ladys sind ganz hibbelig. Wer darf als Erste unter Andrejs Decke?

Halbzeit in Los Cabos! Nur noch elf liebeshungrige Herzchen schlagen in der Ladys-Villa um die Wette. Und Kenner des Formats wissen: Den pumpenden Balzdamen stehen die größten Herausforderungen erst noch bevor.

Mag ja sein, dass die eine oder andere Kandidatin etwas sensibler ist, und bereits das bloße Händchenhalten zwischen dem Bachelor und einer Konkurrentin mit seelischer Folter gleichsetzt. Das Ende der Wie-weit-geht-er-Fahnenstange ist mit flirtenden Blicken und ersten Körperkontakten aber noch lange nicht erreicht. Erst vergangene Woche züngelten sich Andrej und Jennifer für einen kurzen Moment in Richtung Siebter Himmel. Aber es geht noch weiter. Ein paar ausgehungerte Nächte später ist der Bachelor nun bereit für den ultimativen Big-Love-Test.

Ja, die Damen, es ist soweit. Das erste Übernachtungs-Date steht an. Doch wer darf sich freuen? Wer darf sich als erste Rosenlady unter Andrejs Decke kuscheln und von hartgekochten Frühstückseiern träumen? Hat sich Klette Jennifer einen Vorsprung erschlabbert? Können sich die beiden rassigen Hüftwacklerinnen Nathalia und Eva Hoffnungen machen? Zieht Barbie-Bombe Jade den One-Night-Stand-Joker? Oder sorgt Statistin Claudia für die bis dato größte Staffel-Überraschung?

Traumwelt aus Daunen und Prosecco

Es wird wieder geknutscht. (Foto: MG RTL D / TV NOW)

Nicht nur vor den heimischen Flatscreens, auch in der Bachelor-Villa ist man hin und her gerissen. Nach einem abenteuerlichen Schnorchel-Date mit Kumpel-Bunny Steffi ist sich Andrej aber sicher: die Zeit ist reif. Und so machen es sich der Bachelor und die spätestens jetzt zur Geheimfavoritin aufgestiegene Unternehmerin inmitten einer Traumwelt aus Daunen und Prosecco so richtig gemütlich.

Zehn Stunden später ziehen über der Ladys-Villa dunkle Wolken auf. Den zwei Tage zuvor spontan inszenierten Ene-mene-muh…Schock (Cecilia musste vorzeitig die Koffer packen) noch nicht richtig verdaut, müssen die angeknockten Perlen nun auch noch durch die Berichterstattungs-Hölle. Steffi ist natürlich hin und weg: "Das war sooooo geil. Ey, da waren Seelöwen. Und überall Wasser. Und dann gab‘s Prosecco. Und wir haben uns natürlich auch intensivst geküsst. Einfach Hammer!", jubelt es über die Köpfe der miesepetrig dreinblickenden Zuhörerinnen hinweg.

Die Stimmung ist im Keller. Da helfen auch kein Kinderfoto-Abend mit tonnenweise Popcorn und keine nachgestellte Playboy-Poolparty weiter. Jeder Dame im Haus ist spätestens jetzt klar geworden, dass man im Vergleich zur mittlerweile dauergrinsenden Steffi noch einen langen Weg zu gehen hat.

Vanessa verweigert den ersten Kuss

Für eine Umarmung ist Vanessa zu haben. (Foto: MG RTL D / TV NOW)

Aber hat auch jede das Zeug dazu? Vanessa beispielsweise verweigert den ersten Kuss – kein gutes Timing. Bücher-Allergikerin Jade verkriecht sich in Fantasiewelten, in denen nur die Lesenden überleben. Und wie reagieren Eifersuchts-Vulkan Jennifer und Immer-wieder-bieder-Queen Christina auf die jüngsten Ereignisse im Rosenparadies? Letztere bekommt nur noch eine Gelegenheit, ihren Gefühlen und Gedanken freien Lauf zu lassen. Diese haben es allerdings in sich.

Ohne Rose, dafür mit einem Rückreiseticket in der Hand, platzt der neben Cecilia und Ernestine ebenfalls Aussortierten beim Gang durch den Hinterausgang der Kragen: "Das glaube ich einfach nicht. Der kann echt froh sein, dass ich ihm keine geballert habe!" poltert es über den Villa-Parkplatz. So, nun ist aber mal so richtig Feuer in der Bude. Jawollja! Das braucht im fernen Los Cabos vielleicht nicht jede(r). Hier zu Hause auf dem Sofa hingegen, reibt man sich genüsslich die Hände.