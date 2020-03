Drei Juroren, eine Handvoll "Fans" und sieben Kandidaten mit Hummeln im Hintern: Die erste DSDS-Liveshow trotzt allen Widrigkeiten und zündet ein Feuerwerk der guten Laune.

Ein bedrohliches Virus und ein Juror, der sich via Social Media um Kopf und Kragen plappert: Vor den mit Spannung erwarteten DSDS-Liveshows sorgen die Ausbreitung des Coronavirus und die rassistischen Äußerungen von Xavier Naidoo für helle Aufregung innerhalb der Format-Community. Gut, dass die Verantwortlichen hinter dem glitzernden Vorhang einen kühlen Kopf bewahren und beiden "Spaßbremsen" den Hier-und-Jetzt-Saft abdrehen. Soll heißen: Xavier Naidoo wird kurzerhand vor die Tür gesetzt, und im TV-Studio dürfen bis auf Familie und Freunde keine weiteren Zuschauer mitfeiern. Der Stimmung in Köln tut das aber keinen Abbruch.

Ricardo eröffnet mit "Hunger", Hut und Laserschwert-Mikro

Unter der etwas hibbeligen Regie von Debüt-Moderator und Ex-Format-Champ Alexander Klaws geben Publikum und Jury von Anfang an Vollgas. Nach einer kurzen Aufwärmrunde, in der die sieben Kandidaten im Jungs-gegen-Mädchen-Modus gegeneinander antreten, eröffnet Latino-Spezi Ricardo die Show mit "viel Hunger", Hut und Laserschwert-Mikro. Spätestens im Refrain wippt auch der letzte Anwesende im Studio mit den Füßen mit ("There’s Nothing Holding Me Back"). Bis auf Jurorin Oana sind alle begeistert. RTL-Taktmeister Dieter Bohlen hievt Ricardo gar auf den "Tongipfel des Mount Everest".

Der Anfang ist also gemacht. Und mit mindestens genauso viel Feuer soll es auch weitergehen. Helene-Fan Paulina stürmt im transparenten Oberteil und schneeweißem Minirock auf die Bühne. Mit einem Hit ihrer Heldin im Gepäck überspringt die Blondine spielend leicht die "Hundert Prozent"- Hürde.

Regenbogen-Powerboy Marcio wickelt alle um den Finger

Die letzten Schwingungen des Instrumental-Playbacks von Deutschlands Schlagerkönigin sind noch zu spüren, da platzt auch schon Regenbogen-Powerboy Marcio mit der Tür ins Haus. Mit einer dynamischen Interpretation des Lukas-Graham-Hits "7 Years" wickelt der Glitzer-Prinz nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury spielend leicht um den Finger.

Nach so viel "Gänsehaut pur" (O-Ton Pietro Lombardi) versucht es Krawallnudel Chiara mit gegenpoliger Energie. Wie ein feuerroter Wirbelwind zuckt die 18-Jährige zu den Klängen von Robin Schulz feat. Alida über die Bühne ("In Your Eyes"). Leider verliert sich bei so viel "Inszenierung" der eine oder andere Ton im Nirgendwo. Macht aber nichts. Dieter hat’s trotzdem gefallen: "Also rein optisch, so ohne Ton, gibt’s von mir beide Daumen hoch", (t)adelt der DSDS-Chef.

Joshua im Rock-Fieber

In puncto Entertainment zieht auch Stehaufmännchen und Kämpfernatur Joshua alle Register. Als einsamer Rocker im Bunde röhrt der Niedersachse "Sex Is On Fire" von Kings Of Leon ins Mikro und flirtet dabei wie eine Wacken-Rampensau mit meterhohen Feuersäulen. Fehlen noch Paradiesvogel Lydia und Oldtimer Ramon. Auch die letzten beiden Kandidaten haben ihre Hausaufgaben gemacht.

Während sich die blonde Versicherungskauffrau mit Irokesen-Perücke und skurrilem Wienerwald-Kostüm in einen Madonna-Rausch trällert ("Like A Prayer"), grüßt Zirkuskind Ramon mit feiner Phrasierung in Richtung Schlagerhimmel ("Mandy").

"Hass und Hetze haben hier keinen Platz"

Nach einem knapp dreistündigen Singalong-Feuerwerk ist sich die Jury sicher: Hier und heute wird nicht nur der Gesang, sondern auch die "Personality" über Freud und Leid entscheiden. Nach einem kurzen Titan-Statement zum Naidoo-Rauswurf ("RTL ist seit 18 Jahren mein Team. Und ich stehe da voll hinter meinem Team. Hass und Hetze haben hier keinen Platz.") und einem etwas verspäteten Einmarsch von Notar-Legende Dr. Jens Fleischhauer lässt Alexander Klaws die Katze endlich aus dem Sack. Für Ricardo ist der Traum vom Leben auf der DSDS-Überholspur vorbei. Für alle anderen geht er schon nächste Woche weiter. In diesem Sinne: Bleiben sie gesund! Und jetzt alle: We have a dreeeeam…