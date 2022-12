Drei Grüne in den Top fünf

Politiker-Ranking Drei Grüne in den Top fünf

Annalena Baerbock, Winfried Kretschmann und Robert Habeck stehen im Ranking der Politiker, denen die Deutschen am ehesten vertrauen, weit vorn. Die ersten fünf Plätze müssen sie sich nur mit zwei CDU-Ministerpräsidenten teilen.

Für das Trendbarometer fragt das Meinungsforschungsinstitut Forsa regelmäßig, bei welchen Politikerinnen und Politikern die Deutschen das Land "in guten Händen" sehen. Ihre Einschätzung können die Befragten mit Werten von 0 ("überhaupt nicht in guten Händen") bis 100 ("voll und ganz in guten Händen") abgeben.

Im aktuellen Politiker-Ranking finden sich auf den ersten fünf Rängen drei politische Akteure der Grünen und zwei der CDU: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit 46 Vertrauenspunkten, gefolgt vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) mit 45 und dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) und dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck mit jeweils 44 Punkten.

Erst auf Rang sechs folgt der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz mit 43 Punkten - vor SPD-Chef Lars Klingbeil mit 40, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit 39 und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit 38 Punkten. Dahinter folgen mit 35 Punkten Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit jeweils 35, CDU-Chef Friedrich Merz mit 33 und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) mit 31 Punkten.

Auf weniger als 30 Vertrauenspunkte kommen Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP, die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und Linken-Chefin Janine Wissler. Bei unter 20 Punkten liegen die AfD-Chefs Tino Chrupalla und Alice Weidel.

Im Vergleich zum letzten Politiker-Ranking im September ist das Vertrauen zu den einzelnen politischen Akteuren weitgehend ähnlich geblieben - nur bei 4 der 20 abgefragten Politiker und Politikerinnen gab es eine Veränderung um 2 Punkte. Damit bestätigt auch das Ergebnis des aktuellen Politiker-Rankings die bei allen Indikatoren der politischen Stimmung zu beobachtende Tendenz, dass sich die Einschätzungen und Bewertungen der Parteien und ihrer Repräsentanten seit September weitgehend stabilisiert und verfestigt haben.

Bei den eigenen Anhängern haben auch im Dezember wie schon im September das größte Vertrauen mit Werten von 80 oder knapp 80 Punkten Baerbock, Habeck, Scholz und Söder. Das geringste Vertrauen bei den eigenen Anhängern haben - wie bereits im Mai, Juli und September - Esken, Lambrecht und Wissler. Der Rückhalt des CSU-Vorsitzenden Söder bei den CSU-Anhängern ist größer als der des CDU-Vorsitzenden Merz bei den Anhängern der CDU.

Die Daten zum Politiker-Ranking wurden vom 30. November bis 2. Dezember erhoben. Datenbasis: 1517 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

Forsa-Umfragen im Auftrag von RTL Deutschland.