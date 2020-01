Die am besten bewerteten Amazon-Produkte

Was steckt dahinter?

Was steckt dahinter? Die am besten bewerteten Amazon-Produkte

Von nützlich bis total fragwürdig: Es gibt fast nichts, was man nicht bei Amazon kaufen kann. Unter den zahlreichen Angeboten finden sich einige, die bei den Kunden so richtig gut ankommen. Sie haben unzählige 5-Sterne-Bewertungen. Doch woher kommt der Hype?

Die Anzahl und Sterne der Bewertungen bei Amazon und anderen Online-Shops sind für viele Menschen das mitunter wichtigste Kriterium beim Kauf. Erhält ein Produkt kaum oder - noch schlimmer - sehr schlechte Rezensionen, sinken die Verkaufszahlen oft rasant. Einige Angebote jedoch erhalten unzählige gute Bewertungen, sodass man sich nicht selten dabei erwischt, diese ebenso in den virtuellen Warenkorb zu packen. ntv.de hat sich die am besten bewerteten Amazon-Exemplare mit mindestens 4,5 Sternen genauer angeschaut.

SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Speicherkarte 128 GB

ANZEIGE SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Speicherkarte 128 GB (für Smartphones & -Tablets, wasserfest, temperaturbeständig, stoßfest, A1, U1, Class 10 + Adapter) 18,17 € 27,99 € Jetzt kaufen *Datenschutz

Diese Speicherkarte mit 128 GB von SanDisk hat satte 142.431 Bewertungen und insgesamt 4,5 Sterne. Ganze 85 Prozent der Kunden haben dabei eine 5-Sterne-Bewertung abgegeben. Der Hype ist aber auch nachvollziehbar: Die Speicherkarte kostet aktuell nur 18,17 Euro anstatt 27,99 Euro und bietet Android-Geräten 128 GB Speicherplatz für Fotos und Full-HD-Videos.

Die Rezensionen sind fast durchweg positiv. So schreibt ein Kunde: "Ich habe diese Speicherkarte gekauft, um den Speicher von meinem Samsung S8 und meinem Samsung A5 aufzustocken. Die Speicherkarte wurde sofort erkannt und ich konnte die Dateien direkt auf die Speicherkarte rüberziehen. Die Speicherkarte ist sehr flott und ich merke keinen Geschwindigkeitsverlust im Vergleich zum integrierten Speicher der Smartphones. Klare Kaufempfehlung."

Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel 2.0

Dieses HDMI-Kabel von AmazonBasics begeistert die Kunden ebenso: 68.870 Bewertungen hat es bisher und das bei einem Ergebnis von durchschnittlich 4,5 Sternen. Das HDMI-Kabel ist 1,8 Meter lang und kompatibel mit allen 3D-Blu-Ray-Playern, Real-3D-TV, AV-Receivern mit Full HD, sowie mit Ultra HD. Es unterstützt alle Auflösungen für die Playstation 3 (PS3), Playstation 4 (PS4), Xbox, Xbox One und die Auflösung 4K Ultra HD. Es entspricht dem HDMI-Standard 2.0 (4K-Videowiedergabe bei 60 Hz, 2160p, 48 bbp Farbtiefe), der Bandbreiten bis 18 Gbit/s unterstützt und abwärtskompatibel mit den vorherigen HDMI-Standards ist.

Die mit 24-karätigem Gold beschichteten Kontakte garantieren höchste Korrosionsbeständigkeit und eine gute Signalübertragung. Eine Abdeckung aus hochdichtem Polyethylen und eine Polyvinylchlorid-Ummantelung schützen vor Signalstörungen von außen. Ein Metallgeflecht und eine zweilagige Aluminium-Mylar-Abschirmung schützen vor externen Signalinterferenzen, garantieren eine stabile Signalübertragung und minimieren Signalverluste. Ein Kunde schreibt dazu: "Danke an Amazon für diese hervorragende Qualität und das perfekte Preis-Leistungsverhältnis. Ich bin äußerst zufrieden und happy damit." Das Kabel kostet dazu nur 6,29 Euro, wobei die Lieferung gratis ist.

Echo Dot (3. Gen.)

ANZEIGE Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Sandstein Stoff 44,99 € 59,99 € Jetzt kaufen *Datenschutz

Auch der Echo Dot (3. Generation) kommt überdurchschnittlich gut bei den Kunden an. Bei unglaublichen 55.285 Sternebewertungen hat der intelligente Lautsprecher insgesamt 4,5 Sterne gesammelt. Die Kunden loben vor allem den tollen Sound und das edle Design dieses Echo Dots.

Mithilfe des Echo Dot lässt sich die Musikwiedergabe per Sprachbefehl steuern und Songs streamen, sowie Hörbücher von Audible anhören. Alexa kann unter anderem Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten, den Wetterbericht vorlesen. Mit Personen, die ebenfalls über ein solches Amazon-Gerät verfügen, lässt sich außerdem per Nachricht oder Sprachnachricht kommunizieren. Den Echo Dot gibt es aktuell für 44,99 Euro anstatt 59,99 Euro.

Xiaomi Redmi Note 7 Smartphone

ANZEIGE Xiaomi Redmi Note 7 6,3 Zoll Smartphone Dual SIM Global Version Android 9.0 (Pie) 200,68 € 239,90 € Jetzt kaufen *Datenschutz

Stiftung Warentest hat dieses Smartphone von Xiaomi lediglich mit der Note "gut" (2,4) bewertet. Anhand der Bewertungen bei Amazon ist es überraschend, dass dieses Ergebnis nicht besser ausgefallen ist. Die 24.315 Käufer haben insgesamt 4,5 Sterne verteilt. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, denn fast 80 Prozent der Bewertungen sind ganze 5 Sterne. Ein begeisterter Kunde schreibt als Fazit seiner Bewertung: "Das Gesamtpaket hat mich überzeugt, v. a. das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis (verglichen mit bei uns etablierten Marken). Ich kann das Handy jedem ans Herz legen, der ein zeitgemäßes Allrounder-Smartphone zum Schnäppchenpreis haben möchte!"

Die Highlights des Xiaomi Redmi Note 7:

6,3 Zoll großes 19:9 FHD+ Display mit 2340x1080 Pixeln und 409 ppi

Qualcomm Snapdragon 660 Prozessor und Adreno 512 als Grafik-Prozessor

48 MP und 5 MP Dual-Rückkamera sowie eine 13 MP-Frontkamera

Akku mit 4000 mAh Kapazität

Global Version - LTE Band 20

Derzeit kann es für 169,90 Euro erworben werden. Damit sparen Kunden 29 Prozent.

Gaming-Kopfhörer von Beexcellent

ANZEIGE Easy-Link 7.1 Externe Soundkarten 8-Kanal 7.1 Surround Audio Adapter mit SPDIF Didital Audio - USB Soundkarte Analoge und Digitale Audiogeräte für PC Lautsprecher 7.1 Heimkinosystem 32,99 € 69,99 € Jetzt kaufen *Datenschutz

Diese GM-1RED Gaming-Kopfhörer für PS4, PC und Xbox One haben bereits 14.152 Bewertungen und insgesamt 4,5 Sterne erhalten. Damit gehören sie mit zu den am besten bewerteten Produkten bei Amazon. Der Bass-Surround-Sound im Hörmuscheldesign sorgt dafür, dass kein Umgebebungslärm wahrgenommen wird. Das hochempfindliche zusammenklappbare Mikrofon schirmt die Hintergrundgeräusche ab. Das einstellbare Kopfband kann sich an den Kopf bequem anpassen. Es ist aus hautfreundlichem Leder hergestellt. Im Zubehör enthalten ist ein 3,5 mm Klinke Y-Kabel und ein USB-Verlängerungskabel, sowie das Headset mit LED-Lichteffekten.

Die Kopfhörer sind für 22,99 Euro erhältlich. Die Lieferung ist dabei kostenlos.

4K HDMI-Kabel

ANZEIGE KabelDirekt - 4K HDMI Kabel - 1m - kompatibel mit (HDMI 2.0a/b 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC, Highspeed mit Ethernet, PS4, XBOX, HDTV) - TOP Series, Schwarz/Blau 6,53 € 6,71 € Jetzt kaufen *Datenschutz

Dieses ein Meter lange HDMI-Kabel von KabelDirekt kommt ebenfalls bei den Amazon-Kunden sehr gut an: Es hat aktuell 11.669 Rezensionen gesammelt und insgesamt 4,5 Sterne. Es überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 Gigabit pro Sekunde. Es ist kompatibel mit HDMI 2.0a/b 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC und Highspeed mit Ethernet, PS4, XBOX, HDTV.

Die Kunden loben nicht nur die einwandfreie Qualität des HDMI-Kabels, sondern auch das Preis-Leistungsverhältnis. Es kostet nämlich nur 6,53 Euro und ist in zwei verschiedenen Farben (schwarz/blau oder weiß) verfügbar.

Echo Show 5

ANZEIGE Wir stellen vor: Echo Show 5 – kompaktes Smart Display mit Alexa, Schwarz 89,99 € Jetzt kaufen *Datenschutz

Der Echo Show 5 für 89,99 Euro hat bisher 10.701 Rezensionen mit insgesamt 4,5 Sternen gesammelt. Er verfügt über ein kompaktes Smart Display mit einem 5,5 Zoll großem Bildschirm und Alexa.

Folgende Funktionen hat der Echo Show 5:

Sehen von Filmen, Nachrichten und Serien

Abspielen von Musik, Radiosendern und Hörbüchern

Steuern von kompatiblen Geräten per Sprachbefehl oder über das Display

Tätigen von Sprach- oder Videoanrufen mit Freunden und Familienmitgliedern, die ein kompatibles Echo-Gerät oder die Alexa App haben

Personalisieren des Gerätes mit einem Uhrdesign nach Wahl oder dem Lieblingsfoto

Stellen von Wecker und Erstellung von Routinen

Windeln von Pampers

ANZEIGE Pampers Premium Protection Windeln, Gr. 4, 9kg-14kg, Monatsbox (1 x 168 Windeln) 42,02 € (0,25 € / Stück) 50,99 € (0,30 € / Stück) Jetzt kaufen *Datenschutz

Die Premium Protection Windeln von Pampers haben 9683 Bewertungen mit durchschnittlich 4,5 Sternen gesammelt. Insgesamt haben 83 Prozent der Kunden 5 Sterne vergeben. Besonders gelobt werden die gute Qualität und die starke Saugkraft der Windeln. Eltern bekommen hier die Monatsbox mit insgesamt 168 Windeln für 42,02 Euro.

Das Heart Quilts Innenvlies fühlt sich weich auf der Babyhaut an und nimmt Feuchtigkeit optimal auf. Der Urin-Indikator zeigt an, wann es Zeit für eine frische Windel sein könnte. Die Windeln sind mit Luftkanälen für bis zu 12 Stunden atmungsaktive Trockenheit ausgestattet. Die weichen, dehnbaren Seitenbündchen sorgen für eine bequeme Passform.

Kindle Paperwhite

ANZEIGE Kindle Paperwhite, wasserfest, 6 Zoll (15 cm) großes hochauflösendes Display, 8 GB – mit Spezialangeboten - Schwarz 119,99 € Jetzt kaufen *Datenschutz

Und wieder findet sich ein Produkt von Amazon selbst in den am besten bewerteten Angeboten: Das Kindle Paperwhite hat 9242 Bewertungen mit 4,5 Sternen insgesamt erhalten. Es ist in der 8 und 32 GB-Variante erhältlich. Das Kindle Paperwhite ist wasserfest und kann auch mit Kopfhörer oder Lautsprecher über Bluetooth verbunden werden, um die Hörspiele weiterzuhören. Eine einzige Akkuladung hält zudem wochenlang. Über 5,5 Millionen Bücher stehen dem Besitzer zu günstigen Preisen zur Auswahl.

Das Gerät kann in den Farben Dunkelblau oder Schwarz für 119,99 Euro gekauft werden, wobei keine Versandkosten anfallen. Ein zufriedener Kunde schreibt: "Die kleine, persönliche Bibliothek für die Handtasche ist nicht nur ausgezeichnet verarbeitet, sondern lässt sich auch besonders leicht transportieren. Mithilfe der zahlreichen Einstellmöglichkeiten hat man die Möglichkeit, das Leseerlebnis zu optimieren. Ich persönlich möchte mein Kindle nicht mehr missen und würde das Gerät uneingeschränkt allen Leseratten weiterempfehlen!"

USB-Ladegerät von Anker

ANZEIGE Anker 24W 2-Port USB Ladegerät mit PowerIQ Technologie für iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Nexus, HTC, Motorola, LG und viele mehr (Schwarz) 12,99 € Jetzt kaufen *Datenschutz

Das 24W 2-Port USB-Ladegerät hat bisher 8146 Bewertungen bei durchschnittlich 4,5 Sternen gesammelt. PowerIQ und VoltageBoost liefern in Kombination die schnellstmögliche Ladegeschwindigkeit von bis zu 2.4A pro Port. Mit dem Höchstwert von 24W durch zwei Ports ermöglicht dieses Ladegerät eine Ladung von zwei Tablets gleichzeitig bei voller Geschwindigkeit.

Das beliebte USB-Ladegerät ist für 12,99 erhältlich, wobei keine Lieferkosten anfallen. Die Kunden loben die besonders schnelle Aufladung ihrer Geräte mit dem USB-Ladegerät.

Whey-Proteinpulver von ESN

ANZEIGE ESN Designer Whey Protein, Vanilla, 1 kg 20,75 € (20,75 € / kg) 22,90 € (22,90 € / kg) Jetzt kaufen *Datenschutz

Im Schnitt haben 7449 Amazon-Kunden diesem Eiweißpulver 4,5 Sterne gegeben. Es eignet sich ideal für Sportler zum Aufbau von Muskeln. Das ESN Designer Whey Protein hat einen hohen Anteil an BCAA (23 Prozent) und weiteren essenziellen Aminosäuren (48 Prozent) und ist in verschiedenen Geschmacksrichtungen verfügbar. Dazu gehören unter anderem Vanille, Strawberry White Chocolate, Cherry Joghurt und Cookies & Cream. Lediglich mit der Sorte "Chocolate" sind viele User unzufrieden. Es schmecke zu künstlich.

Das Proteinpulver von ESN kostet in der 1-Kilo-Packung 20,75 Euro.

Sind die vielen Bewertungen nur das Ergebnis konsequenter Werbung?

Wer öfter bei Amazon unterwegs ist, kann bei dieser Auflistung schnell den Verdacht bekommen, dass bei den vielen Rezensionen noch andere Kräfte als pure Begeisterung für das Produkt im Spiel waren. Nicht wenige der genannten Angebote finden sich nämlich regelmäßig unter den von Amazon selbst präsentierten Produkten. Der Algorithmus des Unternehmens sorgt also dafür, dass bestimmte Produkte besonders vielen potenziellen Käufern angezeigt werden. Dasselbe Prinzip lässt sich auch bei den angebotenen Schnäppchen, besonders während des Prime Days und der Black-Friday-Woche beobachten. Und je häufiger ein Produkt - egal ob reduziert oder nicht - präsentiert wird, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit eines Kaufs und damit einer entsprechenden Bewertung.