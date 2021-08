Während Kreditnehmer von einer Geldentwertung profitieren, fürchten Sparer eine steigende Inflation. Erstere können sich freuen, denn die durchschnittliche Verzinsung unter Berücksichtigung der laufenden Teuerungsrate liegt derzeit unter null, wie eine Untersuchung zeigt.

Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juli gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Jahresteuerungsrate im Juli bei 3,8 Prozent - nach 2,0 Prozent im April. Und damit ist der Realzins (der nominale Zinssatz im Verhältnis zur Inflation) für die Mehrheit der Ratenkreditnehmer erstmals negativ. Das zeigt eine aktuelle Verivox-Auswertung.

Demnach ist ein wichtiger Grund für die aktuelle Inflationsrate der sogenannte Basiseffekt. Denn um die Konjunktur in der Pandemie anzukurbeln, galten in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorübergehend reduzierte Mehrwertsteuersätze, was die Inflation nach unten trieb. Das geringere Preisniveau vor einem Jahr bildet nun die Basis zur Berechnung der aktuellen Teuerungsrate. Neben diesem Basiseffekt sind die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise wichtige Inflationstreiber.

Inflation auf höchstem Stand seit 1993

Demnach trafen im Juli konstant günstige Kreditzinsen auf eine sprunghaft angestiegene Inflation. Die mittleren Ratenkreditzinsen hielten mit 2,99 Prozent das niedrige Niveau der Vormonate und die Inflationsrate kletterte mit 3,8 Prozent auf den höchsten Stand seit 1993. Näherungsweise wird der Realzins oft vereinfacht berechnet, indem die Inflationsrate vom Zinssatz abgezogen wird. Das ergibt für Juli gerundet einen Realzins von minus 0,8 Prozent. Mit der exakten Formel errechnet sich ein Realzins von minus 0,78 Prozent. Insgesamt schlossen im Juli laut dem Portal zwei von drei Verivox-Kunden ihr Darlehen zu einem Zinssatz unterhalb der Inflationsrate und damit zu negativen Realzinsen ab.

Was das für Kreditnehmer bedeutet, zeigt ein Rechenbeispiel: Wer zum mittleren Zinssatz von 2,99 Prozent einen Kredit von 15.000 Euro aufnimmt, zahlt bei einer Laufzeit von 5 Jahren insgesamt 16.152 Euro an die Bank zurück. Allerdings hätte diese Summe bei konstanter Inflation am Ende der Laufzeit nur noch einen Wert von 13.404 Euro. Gemessen an der heutigen Kaufkraft würden Kreditnehmer also rund 1600 Euro weniger zurückzahlen, als sie erhalten haben.

Die Bundesbank rechnet damit, dass sich die Inflation in Deutschland bis zum Jahresende in Richtung der 5-Prozent-Marke bewegt. Wenn diese Prognose eintrifft, könnte schon bald die Mehrheit aller Onlinekredite zu negativen Realzinsen angeboten werden. Trotz negativer Realzinsen zahlen Verbraucher für einen Kredit immer noch höhere Zinsen, als sie für ihr Erspartes auf Tagesgeld- oder Girokonten erhalten würden. Insofern sollte nur dann einen Kredit aufgenommen werden, wenn er auch wirklich benötigt wird.