Das Impftempo und die geplante Öffnung des Tourismus rund ums Mittelmeer machen Hoffnung auf den Sommerurlaub. Schon jetzt zeigt sich: Geimpfte werden es wohl häufig leichter haben.

Erwartet uns ein unbeschwerter Reisesommer? Wohl kaum. Gibt es trotzdem berechtigte Hoffnung auf einen schönen Urlaub in den nächsten Monaten? Absolut. Das Impfen hat Fahrt aufgenommen. In Europa werden die Lockdowns gelockert, viele Urlaubsländer öffnen sich bald wieder für Touristen. Was Reisende jetzt wissen müssen:

Wann kann ich wieder eine Urlaubsreise machen?

Urlaub in Europa ist derzeit teils möglich, zum Beispiel auf den Kanaren oder auf Mallorca. Bis einschließlich 12. Mai gilt aber eine Testpflicht für Flug-Rückreisen nach Deutschland, und zwar auch für Länder, die nicht als Corona-Risikogebiet zählen. Vor allem machen strenge Auflagen wie Quarantäne- und Testpflicht in einigen Ländern einen Urlaub zumindest noch unattraktiv.

In Deutschland ist Urlaub wegen des Beherbergungsverbots im Moment noch nicht möglich. Doch erste Bundesländer drängen auf Öffnungen: Urlaub in Bayern soll zu Beginn der Pfingstferien am 21. Mai in Regionen mit niedrigen Infektionszahlen wieder möglich sein. Dort sollen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze öffnen dürfen. Niedersachsen will den Tourismus zunächst für Einwohner des eigenen Bundeslandes öffnen und touristische Übernachtung erlauben. Sachsen plant ebenfalls Lockerungen bei geringeren Fallzahlen.

Die Europäische Union (EU) arbeitet derweil daran, Urlaub in Europa im Sommer zu ermöglichen. Vor allem die stark vom Reiseverkehr abhängigen Länder wie Spanien und Griechenland pochen darauf.

Wann machen die Urlaubsländer wieder auf?

Das ist unterschiedlich. Momentan sind viele Hotels noch zu, es gibt wenige Flugverbindungen und kaum touristische Reisen.

In Spanien soll der Corona-Notstand am 9. Mai enden, wodurch die Grundlage für Maßnahmen wie Reisebeschränkungen wegfällt. Wie es dann konkret weitergeht, ist ungewiss. Griechenland will das Land am 15. Mai vollständig für den Tourismus öffnen. Italien plant den Start der Sommersaison für den 2. Juni. Derzeit müssen Touristen dort für die Einreise mehrfach Tests machen und meist fünf Tage in Quarantäne. Auch hier ist noch unklar, welche Regeln für Urlauber ab Juni gelten werden. In Österreich soll die Quarantänepflicht für deutsche Urlauber am 19. Mai fallen. Dann reicht ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer Impfung oder Genesung.

Die Tui zum Beispiel bietet im Mai sukzessive weitere Ziele in Europa neben Mallorca an, etwa Ibiza, Formentera, Faro an der portugiesischen Algarve und mehrere griechische Inseln.

Kann ich leichter reisen, wenn ich schon geimpft bin?

In manchen Ländern ist das bereits gängige Praxis. Auch Reisende, die eine Corona-Infektion bereits überstanden haben, dürfen in manchen Staaten ohne größere Auflagen einreisen. Die Infektion darf hier aber häufig nicht länger als sechs Monate zurückliegen.

Einige Beispiele: Dänemark lässt seit Anfang Mai nur Touristen aus Deutschland einreisen, die bereits vollständig geimpft sind. In Island entfällt die Quarantänepflicht für Geimpfte und Genese, allerdings ist weiterhin ein zusätzlicher PCR-Test nötig. Und die Insel Madeira entbindet Geimpfte von der Testpflicht.

Geimpfte sollen zudem künftig von der Testpflicht befreit werden, wenn sie mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland fliegen.

Und was ist, wenn ich noch nicht geimpft bin?

In diesem Fall müssen sich Urlauber auch weiterhin an den jeweiligen Einreisevorschriften für Personen, die noch nicht geimpft sind, orientieren. Infos bietet zum Beispiel das Auswärtige Amt. Reisende sollten darauf achten, dass der Termin für die zweite Impfdosis nicht mit ihren Urlaubsplänen kollidiert. Viel zeitlichen Spielraum für diesen Termin gibt es nämlich häufig nicht.

Was soll der geplante digitale Impfnachweis bringen?

Geplant ist die Einführung eines digitalen Impfnachweises für Smartphones - ergänzend zum gelben Papier-Impfausweis. Das soll bis Ende des zweiten Quartals passieren, also bis Ende Juni. Hierbei handelt es sich um die deutsche Umsetzung des von der EU geplanten sogenannten Grünen Passes. Dieser soll etwa auch leichteren Zutritt zu Geschäften ermöglichen. Viele Fragen sind aber noch offen.

Der Nachweis über eine eigene App dient der einheitlichen Dokumentation von Impfungen und soll die Reisefreizügigkeit erleichtern, wie das Bundesgesundheitsministerium erklärt. Ähnlich wie beim Barcode eines Flug- oder Bahntickets soll der Impfstatus gescannt werden können, zum Beispiel am Flughafen. Das Angebot wird freiwillig sein. Ausstellen dürfen den Nachweis nur autorisierte Personen in Impfzentren, Praxen, Krankenhäusern und Apotheken. Die Macher der Corona-Warn-App des Bundes wollen die Anzeige des Nachweises in ihrer Anwendung einbauen.

Was bedeutet eine Reisewarnung für meinen Urlaub?

Auch wenn zu Beginn des Sommers viele Reisebeschränkungen fallen könnten, sind weiterhin Reisewarnungen für einzelne Länder mit höherer Inzidenz möglich. Dann sollten Urlauber zum Beispiel prüfen, ob und wann die Auslandsreisekrankenversicherung zahlt.

Worauf sollte ich bei der Urlaubsbuchung achten?

Generell empfiehlt es sich, die Stornierungsmöglichkeiten eines Reiseangebots genau zu prüfen. Bei individuell gebuchten Unterkünften finden sich auf Internetportalen entsprechende Angebote, mittlerweile auch häufiger für Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Die Airlines sind bei Umbuchungen derzeit noch sehr kulant. Hier lohnt sich zu prüfen, wie die Konditionen im Sommer und weiteren Jahresverlauf aussehen.

Mehr Absicherung bieten Pauschalreisen. Viele Veranstalter bieten hier teurere Flextarife an. Damit lässt sich ein Urlaub teils noch bis zwei Wochen vor Abreise ohne Angabe von Gründen absagen.

Welche Reiseziele sind im Sommer besonders gefragt?

Besonders hierzulande dürfte es überall voll werden, wenn Urlaub wieder möglich ist. Reiseveranstalter rechnen erneut mit einem Boom bei Urlaubsreisen innerhalb Deutschlands. Sie planen aber auch mit den klassischen Sonnenzielen rund ums Mittelmeer: Mallorca, Italien, Portugal, Kroatien, Malta, Griechenland und auch der Türkei.

Kann ich im Sommer wieder Kreuzfahrten machen?

Zwar haben die Reedereien viele Sommerreisen erneut absagen müssen. Doch im Mittelmeer werden wieder einige Schiffe unterwegs sein. Mit der Öffnung des Tourismus in Griechenland im Mai nehmen dort auch Aida Cruises und Tui Cruises wieder Kreuzfahrten auf. MSC Cruises und Costa zum Beispiel fahren ebenfalls im Mittelmeer.

Kreuzfahrt-Fans müssen hier die reedereispezifischen Vorschriften beachten. So wird Norwegian Cruise Line (NCL) auf ihren geplanten Griechenland-Fahrten ab Ende Juli nur Geimpfte mitnehmen. Die deutschen Anbieter Aida und Tui Cruises setzen dagegen auf eine umfangreiche Teststrategie und ihre Hygieneprotokolle.

Wird es im Sommer wieder Feste und Veranstaltungen geben?

Urlaub ja, große Partys und Veranstaltungen eher nicht: Darauf scheint es derzeit hinauszulaufen. Mehrere große Events und Volksfeste wurden bereits abgesagt. So wird es zum Beispiel in München zum zweiten Mal in Folge kein Oktoberfest geben.