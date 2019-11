In Leverkusen bekommt der Freiburger Torwart nach einem Ausrutscher unfreiwillig ein wenig Nachhilfe in Sachen Regelkunde - und hat Glück, dass die Situation für ihn glimpflich ausgeht. Sein Kollege von Hertha BSC dagegen würde den Spieltag wohl am liebsten vergessen.

Kurioser hätte die Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SC Freiburg (1:1) an diesem zwölften Spieltag der Fußball-Bundesliga kaum beginnen können: Zwei Minuten waren gespielt, da glitt der Freiburger Torwart Mark Flekken beim Abstoß auf dem seifigen Rasen aus. Den Ball traf er deshalb nicht wie geplant, die Kugel rollte nur ein kurzes Stück nach vorne, weshalb der Leverkusener Karim Bellarabi seine Chance witterte und herbeieilte. Für Flekken wurde es eng, daher beförderte er den Ball mit dem Fuß ins Toraus. Besser einen Eckstoß verursacht als ein Gegentor, mag er sich gedacht haben. Doch Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied anders, als der Schlussmann der Gäste es annahm.

Denn in der Regel 16, die sich mit dem Abstoß beschäftigt, heißt es: "Wenn der ausführende Spieler den Ball, nachdem dieser wieder im Spiel ist, erneut berührt, bevor ein anderer Spieler ihn berührt hat, wird ein indirekter Freistoß verhängt." In diesem Fall acht Meter vor dem Freiburger Tor, also dort, wo Flekken den Ball ein zweites Mal gespielt hatte.

So ist das - mit Ausnahme des Schiedsrichterballs, den der Unparteiische ins Spiel bringt - bei jeder Spielfortsetzung in der Mannschaftssportart Fußball: Bevor der ausführende Spieler die Kugel erneut berühren darf, muss ein anderer Spieler am Ball gewesen sein. Eine Doppelberührung führt stets zu einem indirekten Freistoß, wobei im Strafraum eine Sonderbestimmung gilt: Ist der Ausführungsort weniger als 9,15 Meter vom Tor entfernt, auf das der Freistoß ausgeführt wird, dann dürfen die Verteidiger und der Torwart sich auf der eigenen Torlinie postieren. Weiter nach vorne bewegen dürfen sie sich erst, wenn der Freistoß ausgeführt worden ist, das heißt, wenn der Ball sich bewegt hat. Kerem Demirbay konnte die große Torchance allerdings nicht nutzen: Nicolas Höfler lenkte die Kugel mit dem Kopf an die Latte, den Nachschuss setzte Bellarabi am Tor vorbei.

Freiburgs Schlussmann kannte die Regel nicht

Die Zeitlupen zeigten schließlich allerdings, dass es den indirekten Freistoß eigentlich gar nicht hätte geben dürfen. Denn in der Regel 16 steht auch geschrieben, dass der Ball im Spiel ist, "wenn er mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt" hat. Flekken hatte den Ball jedoch nicht wie geplant mit seinem rechten Fuß getroffen, sondern im Wegrutschen mit seinem linken Knie oder Schienbein. Zudem hatte sich Bellarabi in diesem Moment auf der Strafraumlinie befunden, statt sich wie vorgeschrieben außerhalb des gegnerischen Sechzehnmeterraums aufzuhalten. Beides war aber erst mithilfe der verlangsamten Wiederholung zweifelsfrei zu erkennen. Hätte der Referee es wahrgenommen, dann hätte er eine Wiederholung des Abstoßes angeordnet und keinen Freistoß.

Der Video-Assistent durfte hier allerdings nicht eingreifen, weil Freistöße nicht zu den prüfbaren Situationen gehören, auch nicht indirekte im gegnerischen Strafraum. Hätten die Leverkusener ihre Chance genutzt, dann wäre das Tor also anerkannt worden. Mark Flekken atmete deshalb nach dem Spiel auf: "Zum Glück ging es gut für uns aus", sagte er. "Ich wusste selbst nicht, dass es Freistoß gibt, weil es mir noch nie passiert ist", räumte der Keeper ein. Eine Gelbe oder gar eine Rote Karte sehen die Regeln für diesen Verstoß übrigens nicht vor, selbst wenn dadurch ein aussichtsreicher Angriff, eine offensichtliche Torchance oder ein Tor vereitelt wird.

