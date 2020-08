Mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind wohl deutlich früher ansteckend als bisher angenommen. Schweizer Forscher finden heraus, dass bereits 5 bis 6 Tage vor Ausbruch der Krankheit das Virus übertragen werden kann. Das RKI will die neuen Erkenntnisse gründlich überprüfen.

Bisher scheint es über das Coronavirus nur eine Gewissheit zu geben: dass nichts, was Forscher darüber zu wissen glauben, gewiss ist. Das betrifft auch die Frage, ab wann Infizierte andere Menschen anstecken können. Bisher war man davon ausgegangen, dass Covid-19-Patienten ein bis zwei Tage vor Einsetzen der Symptome ansteckend werden. Auch das Robert-Koch-Institut nennt in seinem Corona-Steckbrief diese Zahlen - und verweist auf eine im Fachblatt "Nature" erschienene chinesische Studie aus dem April.

Doch Forscher der Eidgenössischen Technischen Universität in Zürich haben Fehler in der Studie ausgemacht. In der Untersuchung aus China war die Rede davon, dass bei einer Gruppe von Corona-Patienten 98 Prozent der Infektionen auf die zwei Tage vor Ausbruch der Krankheit beschränkt waren. Laut der Analyse der Schweizer Forscher waren es hingegen nur 61 Prozent - die anderen Ansteckungen mussten also bereits früher geschehen sein. "Unsere Analysen zeigen, dass Infizierte das Virus bis zu fünf oder sechs Tage vor Ausbruch der Krankheit weitergeben können", sagte Co-Autor Peter Ashcroft der "Neuen Züricher Zeitung".

Die neuen Erkenntnisse aus der bereits Anfang August im Fachblatt "Swiss Medical Weekly" erschienenen Schweizer Studie könnten weitreichende Auswirkungen auf den Umgang mit der Pandemie haben - vor allem, was die Ermittlung von Kontaktpersonen betrifft, die eng mit einem Corona-Infizierten zu tun hatten. Bei engem Kontakt müssen diese in Deutschland für bis zu zwei Wochen in häusliche Quarantäne, da sie ebenfalls bereits infiziert sein können. Allerdings galt das bisher in der Regel nur, wenn sie bis zu zwei Tage vor den ersten Symptomen engen Kontakt mit einem Erkrankten hatten.

Müssen bald mehr Menschen in Quarantäne?

Nach den neuen Erkenntnissen könnte der bisherige Zwei-Tage-Zeitraum nicht ausreichend sein, um alle Menschen ausfindig zu machen, die sich bereits angesteckt haben. Die Schweizer Forscher empfehlen, dass die Kontakte bis zu vier Tage zurückverfolgt werden müssten, wenn man "90 Prozent der präsymptomatischen Ansteckungen" abfangen wolle, so Ashcroft. Bei einer Umsetzung der Empfehlung könnte dies künftig für mehr Menschen den Gang in die Quarantäne bedeuten.

Die chinesischen Forscher haben bereits auf die Kritik aus der Schweiz reagiert und ihre Studie in einigen Punkten korrigiert. Unter anderem schreiben sie nun: "Unsere Analyse legt nahe, dass die Freisetzung von Viren fünf bis sechs Tage vor dem Auftreten erster Symptome beginnen könnte." Zuvor war in dieser Passage von "zwei bis drei Tagen" die Rede gewesen. Auch das RKI nimmt die neuen Erkenntnisse ernst und will die korrigierte Corona-Studie aus China "gründlich überprüfen". Das hatte eine RKI-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mitgeteilt.