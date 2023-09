Das Model 3 von Tesla hat ein Lifting erhalten. Davon profitieren vor allem die Reichweite und der Komfort an Bord. Zu sehen ist die aufgefrischte Mittelklasselimousine zuerst in China; nächste Woche wird sie bei der IAA in München zu besichtigen sein.

Tesla hat das Model 3 überarbeitet. Die Mittelklasselimousine wird windschnittiger und erhält einen schickeren Innenraum. Am Antrieb gibt es keine Änderungen.

In China, Teslas zweitwichtigstem Markt nach den USA, wird das neue Model 3 mit einem Basispreis von umgerechnet knapp 33.000 Euro angeboten, zwölf Prozent teurer als das Vorgängermodell. Hierzulande gibt es das Auto zu Preisen ab 43.000 Euro. Die Auslieferung des Wagens, der im Werk Shanghai auch für Exporte vom Band rollt, beginnt laut Tesla im Oktober.

Höhere Reichweite

Die Auslieferungen des neuen Tesla 3 starten im Oktober zu Preisen ab 43.000 Euro. (Foto: Tesla)

Die Karosserie des Viertürers erhält einen aerodynamischen Feinschliff, was den cW-Wert auf 0,219 senkt und die Reichweite vor allem auf der Autobahn erhöhen soll. Auch Windgeräusche werden weniger, wie Tesla bekannt gibt. Zudem hält eine neue Akustik-Verglasung den Lärm der Umgebung draußen.

Aufgemöbelt präsentiert sich der Innenraum, wo nun neue Oberflächen und Zierleisten für ein wertigeres Ambiente sorgen sollen. Hinzu kommen ein neuer Zentralbildschirm und ein zweites Display für die Passagiere im Fond. Verschwunden sind die Lenkstockhebel, geblinkt wird nun per Lenkradtaste, das Getriebe lässt sich über den Touchscreen steuern.

Auch im Innenraum wurde im Model 3 einiges verändert. (Foto: Tesla)

Beim Antrieb haben die Kunden weiterhin die Wahl zwischen zwei Varianten: der Basisvariante mit einem Motor an der Hinterachse und dem Allradmodell mit Long-Range-Akku, das mit 52.000 Euro in der Preisliste steht. Dessen Reichweite wächst dank der verbesserten Aerodynamik und eines geringeren Gewichts um 76 auf 678 Kilometer.

Auch die anderen Varianten legen zu und kommen nun mindestens 513 Kilometer weit, 22 Kilometer mehr als zuletzt. Verbaut werde die gleiche Lithium-Eisenphosphat-Batterie(LFP) des chinesischen Herstellers CATL wie bisher, wie eine mit der Technik vertraute Person sagte.

Erst in China, dann in München

Am heutigen Freitag stellte Tesla die Neuauflage seines Model 3 zunächst virtuell vor, am Samstag zeigt er sie auf einer Messe in Peking. In der kommenden Woche ist die erste Modellpflege des sechs Jahre alten Verkaufsschlagers von Tesla dann bei der Automesse IAA auf dem Königsplatz in München zu sehen.

Der US-Autobauer senkte zugleich die Preise für seine Premiumfahrzeuge Model S und Model X in China und den USA um 14 bis 21 Prozent. Tesla hatte Ende vergangenen Jahres mit Preissenkungen eine Rabattschlacht in China ausgelöst, aus der die heimischen Hersteller gestärkt hervorgingen, während die deutschen Autobauer auf ihrem wichtigsten Markt bei Elektroautos an Boden verloren.