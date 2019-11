Matthias Steiner ist Koch aus Leidenschaft. Er erkochte sich einen Stern in Hamburg, er würzte nach im legendären Eden Roc - am liebsten aber is(s)t er in seiner Heimat, dem Badener Land, einem kulinarischen Hotspot. Und wenn er, so wie im Moment, nicht am Herd steht, dann liegt das daran, dass er frischen Wind in andere Küchen bringen will.