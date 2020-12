Es geht schnurstracks auf Weihnachten zu. Die Planungen laufen in den meisten Haushalten auf Hochtouren. So zum Beispiel die Frage: Was gibt es zu essen? Wo trifft man sich im Familienkreis? Und dann das Weihnachtsgebäck: heute wird es britisch.

Mince Pies - Weihnachtsgebäck, das hierzulande nicht so bekannt ist

Zutaten Für den Mürbeteig

300 g Mehl

1 Prise Salz

30 g Zucker

180 g Butter

60 ml Wasser oder Fruchtsaft Für die Fruchtfüllung

250 g Äpfel (geschält und vom Kerngehäuse befreit)

50 g geröstete und gehackte Haselnüsse

50 g getrocknete Cranberries

60 g Rosinen

60 g getrocknete Aprikosen

1 TL Zimt

0,25 TL geriebene Muskatnuss

1 EL Rum

150 ml Traubensaft

1 Orange (Saft davon) Außerdem

Mehl zum Ausrollen vom Mürbeteig

Etwas Butter zum Auspinseln der Muffins- oder Pieform

1 Ei zum Bepinseln

2 EL Puderzucker

Andere Länder, andere Sitten. Klar, den Spruch kennt jeder. Und bekannt ist auch die Tatsache, dass in anderen Ländern andere kulinarische Spezialitäten auf den Tellern und Tischen landen. Bei uns weniger bekannt, sind Mince Pies in England geradezu berühmt. Dabei handelt es sich um kleine, fruchtige, süße Törtchen. Man könnte sie auch Mürbeteigküchlein mit Fruchtfüllung nennen.

Mince Pies haben nichts mit Minced Meat, also Hackfleisch zu tun

"Mince" leitet sich von "Minced Meat" ab. Und das bedeutet übersetzt Hackfleisch. Obwohl sich keine Spur von Fleisch in den süßen Weihnachtsküchlein befindet, wird die Fruchtfüllung tatsächlich "Minced Meat" genannt. Was es damit auf sich hat, bleibt auch nach ausführlicher Recherche ein Geheimnis. Vielleicht hat sich diesbezüglich einfach nur irgendjemand mal einen Spaß erlaubt.

Die Zubereitung

Zuerst steht das Erstellen vom Mürbeteig auf dem Programm. Und während dieser, in Frischhaltefolie gewickelt, im Kühlschrank ruhen darf, wandern alle Zutaten für die Füllung zum Weichgaren im Kochtopf. Im nächsten Schritt muss nur noch der Mürbeteig dünn ausgerollt und in die Mulden einer Muffins-Form gedrückt werden. Hier hinein kommt dann die ausgekühlte Fruchtfüllung. Bedeckt wird diese mit einer weiteren Lage Mürbeteig. Dieser kann zum Beispiel mit einem Herz-oder Sternausstecher in Form gebracht werden. Und dann gehts ab in den Backofen.

Abwandlungsmöglichkeiten

Da gibt es unzählige. Für die Füllung kommt eine Mischung aus allen frischen sowie getrockneten und kandierten Früchten, Nüssen aller Art, aber auch verschiedenen Fruchtsäften oder Wein infrage. Gewürzt wird mit allem, was die Weihnachtsbäckerei hergibt: Zimt, Gewürznelke, Muskat und Kardamom. Wer möchte, der greift zu einem Schuss Likör, Rum oder Brandy. Und anstelle von Mürbe- kann auch Blätterteig verwendet werden.

Allgemeine Informationen

Portionen: 12

Vorbereitungszeit: 45 Minuten

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Wartezeit: 60 Minuten

Zubereitung

Aus Mehl, Salz, Butter, Zucker und Wasser einen Knetteig erstellen. Diesen in Folie gewickelt in den Kühlschrank legen.

Währenddessen die Äpfel und die Aprikosen, gegebenenfalls auch die Rosinen (je nach Größe) in kleine Würfel schneiden.

Alle Zutaten für die Füllung in einen Topf geben und circa 30 Minuten sanft köcheln lassen.

Die weich gekochte Fruchtmischung komplett oder nur einen Teil davon pürieren und anschließend abkühlen lassen.

Eine Muffin- oder Pieform mit Butter auspinseln.

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen.

Mit einem runden Ausstecher 12 Kreise ausstechen. (Die Ausstecher sollten etwas größer sein als der Boden der Muffinförmchen, so dass ein Rand entsteht.

Den ausgestochenen Teig anschließend in die Vertiefungen der Muffinform legen und leicht andrücken.

Die ausgekühlte Fruchtfüllung hineingeben, aus dem übrig gebliebenen Mürbeteig Sterne ausstechen und auf der Füllung platzieren.

Die Mince Pies vor dem Backen mit verquirltem Ei bestreichen und bei 170 Grad circa 25 Minuten backen.

Nach dem Auskühlen können die Mince Pies vorsichtig aus der Backform gelöst und mit Puderzucker bestreut serviert werden.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.