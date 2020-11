Hier kommt ein heißer und scharfer Snack für die kalten Tage, perfekt für Winterpartys. Wir füllen Jalapenos mit Frischkäse, wickeln Speck darum und legen das Ganze auf den Grill oder in den Backofen. Und für alle, die es nicht scharf mögen, haben wir auch noch einen Tipp.

Jalapenos kaufen

Das macht ihr am besten im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt. Jalapenos gibt es eigentlich das ganze Jahr hindurch. Seht zu, dass ihr eher dicke als dünnere Exemplare erwischt. Der Grund dürfte nach der Einleitung klar sein: Wir wollen die kleinen grünen Chilis schließlich füllen. Und fragt auch nach, wie scharf die angebotene Ware ist. Zumindest dann, wenn ihr nicht auf scharfes Essen steht. Für alle diejenigen unter euch, auf die dies zutrifft, gibts den Tipp: auf Bratpaprika umsteigen. Diese firmieren auch unter der Bezeichnung Pimientos de Padron und sind normalerweise ganz mild im Geschmack.

Die Frischkäsefüllung

Zutaten 15 Jalapenos

250 g Frischkäse

50 g Gouda (gerieben)

1 Bund Petersilie

15 Scheiben Frühstücksspeck

Wer möchte, füllt seine Jalapenos oder Bratpaprika mit ganz normalem Frischkäse. Wer mehr zaubern will, kann natürlich auch Kräuter kleinhacken und diese mit in die Füllung mischen. Von Salz und Pfeffer würde ich abraten, denn: Der Speck, mit dem wir die Schoten umwickeln, bringt genügend Salz mit in diesen Snack. Und Pfeffer? Naja, zumindest scharfe Jalapenos sind schon scharf genug. Des Weiteren ist eine im Geschmack milde Füllung ein super Gegenspieler zur speckig-scharfen "Haut", die diese umschließt.

Dips und Sauce

Eine Verfeinerungs-Option: Hier würde ich einen milden Sour-Cream-Dip empfehlen. Ebenfalls, wie die feine Füllung, ein super Gegenspieler zur scharfen Jalapeno und dem würzigen Speck. Wer möchte, kann auch zu sonstigen Dips wie einer stinknormalen Barbecuesoße greifen.

Allgemeine Informationen

Portionen: 15

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitung

1. Die Jalapenos aufschneiden (der Länge nach) und das Kerngehäuse sowie die Membranwände mit einem Messer und Löffel entfernen.

2. Petersilie fein hacken und mit Frischkäse und Gouda zu einer cremigen Masse verrühren.

3. Die Jalapenos mit einer Spritztülle füllen.

4. Jetzt die Jalapenos in eine Scheibe Bacon einwickeln.

5. Die Jalapenos bei 180 Grad für rund 20 Minuten in der indirekten Hitze grillen. Im Backofen bei 180 Grad Umluft grillen.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.