Hierzulande hat man Samantha Fox vor allem als One-Hit-Wonder mit "Touch Me" in Erinnerung. In ihrer britischen Heimat indes gilt sie jahrelang als Sexsymbol mit Auftritten in diversen "Herrenmagazinen". Doch schon vor Jahren outet sie sich als bisexuell. Nun ist sie unter der Haube.

"Your heartbeat next to mine" - das wünschte sich Samantha Fox in ihrem Song "Touch Me", mit dem sie sich 1986 auch bis auf Platz vier in den deutschen Charts nach vorne stöhnte. Nun schlägt das Herz der Britin tatsächlich im Gleichklang mit dem einer anderen Frau: Fox hat am Wochenende im nördlich von London gelegenen Epping Forest ihre Freundin Linda Olsen geheiratet.

Britischen Medien wie "The Sun" oder "Daily Mail" liegen Fotos von der feierlichen Zeremonie vor. Sie zeigen die 56-jährige Fox in einem weißen Brautkleid mit Pailettenbesatz, mit langer Schleppe und Schleier im Haar. Die acht Jahre jüngere Olsen trug ein ähnliches Outfit - auch sie heiratete im Brautkleid mit Schleier und Schleppe.

Die Fotos zeigen das Brautpaar beim Anschneiden der Hochzeitstorte, beim Toast mit einem Gläschen Sekt, beim Hochzeitstanz und bei einer innigen Umarmung. Die Gäste feiern das Paar inmitten einer üppigen Blumendekoration mit Konfetti. Zu sehen sind auch acht Brautjungfern, die allesamt roséfarben gekleidet waren.

"Sie sind so verliebt"

"The Sun" zählte insgesamt 127 Gäste bei der Trauung. Ursprünglich hatten sich Fox und Olsen schon früher das Jawort geben wollen, nachdem sie sich im Frühling 2020 verlobt hatten. Doch wie bei so vielen Heiratswilligen durchkreuzte auch bei diesen beiden die Corona-Pandemie die Pläne.

Umso erleichterter dürfte das Paar sein, dass es nun endlich geklappt hat. "Sam und Linda sind so glücklich miteinander und wollen den Rest ihres Lebens zusammen verbringen. Sie sind so verliebt und wollen es offiziell machen", sagte ein Bekannter des Paares schließlich schon vor zwei Jahren "The Sun".

Für Fox ist die Verbindung mit Olsen ohnehin ein großer Glücksfall nach einem schweren Schicksalsschlag. Nachdem sie nach der Jahrtausendwende erklärt hatte, sich auch zu Frauen hingezogen zu fühlen, machte sie 2003 ihre Liebe zu ihrer Managerin Myra Stratton öffentlich. Stratton erkrankte jedoch an Krebs und erlag ihrer Erkrankung 2015 im Alter von 60 Jahren.

"Mädchen von Seite 3"

Auch wenn Fox seit nunmehr fast 20 Jahren in gleichgeschlechtlichen Beziehungen lebt - in Erinnerung bleibt sie vielen ganz sicher als Männer-Sex-Ikone der 80er-Jahre. In Großbritannien erwarb sie sich diesen Ruf nicht zuletzt als kaum bekleidetes "Mädchen von Seite 3" in "The Sun". In der Folge wurde sie zu einem der meistfotografierten Pin-Up-Girls in ihrem Heimatland mit zahlreichen weiteren Nackt-Auftritten in Magazinen wie dem "Playboy".

In Deutschland ist Fox dagegen insbesondere wegen ihrer Versuche, auch als Sängerin Fuß zu fassen, unvergessen. Tatsächlich hat die Britin ihre Gesangskarriere nie ganz aufgegeben. Bis heute veröffentlichte sie sechs Studioalben. Ihre bis dato letzte Single erschien 2018. Aber - wen wundert es - an den Erfolg von "Ahhh … Touch Me" konnte sie nie mehr anknüpfen.