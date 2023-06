Seine Zeit als Bundesverkehrsminister ist nun ja schon eine Weile vorbei. Da hat Andreas Scheuer doch Muße, wieder etwas mehr Energie ins Privatleben zu stecken. So freut sich der CSU-Politiker darauf, jetzt ein weiteres Mal Vater zu werden - mit seiner dritten Ehefrau.

Die Baby-News des Tages lautet: Michael Wendler und Laura Müller sind zum ersten Mal Eltern geworden. Aber Moment! Wir hätten da noch eine zweite frohe Kunde, auch wenn es sich erst einmal "nur" um die Verkündung einer Schwangerschaft handelt.

So vermeldet die "Bild"-Zeitung exklusiv, dass Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und seine mittlerweile dritte Ehefrau Julia Reuss ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Dabei handelt es sich nicht etwa nur um irgendein Gerücht - der CSU-Politiker bestätigte die Baby-News höchstpersönlich. "Ja, wir erwarten im Herbst Nachwuchs. Wir freuen uns sehr", lässt er sich zitieren.

Andreas und Julia Scheuer sind seit August 2021 miteinander verheiratet. Als sie sich 2018 ineinander verliebten, sollen sie sich schon viele Jahre gekannt haben. Sie arbeitete seinerzeit als Büroleiterin der im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel für Digitalisierung zuständigen Staatsministerin Dorothee Bär.

Zehnjährige Tochter aus zweiter Ehe

Andreas Scheuer wiederum war von März 2018 bis Dezember 2021 in der Großen Koalition als Verkehrsminister beschäftigt. In den fünf Jahren zuvor begleitete er das Amt des CSU-Generalsekretärs. Heute ist der 48-Jährige, der wegen seiner gescheiterten Pläne für eine PKW-Maut in Deutschland viel kritisiert wurde, einfacher Bundestagsabgeordneter sowie CSU-Bezirksvorsitzender in Niederbayern.

Bei der gebürtigen Julia Reuss handelt es sich um Andreas Scheuers dritte Ehefrau. Seine erste Ehe blieb kinderlos und wurde 2011 geschieden. Von 2013 bis 2018 war der Politiker dann mit einer Journalistin verheiratet, mit der er eine heute zehnjährige Tochter bekam.

Das verbindet Scheuer dann wieder mit Wendler, der mit Adeline Norberg vor vielen Jahren schließlich auch bereits Vater eines Mädchens geworden ist. Ansonsten aber dürften die Gemeinsamkeiten der beiden dann doch überschaubar sein.