Am sechsten Casting-Tag muss sich die Jury lange gedulden. Statt großer Gesangskunst präsentiert sich viel Sound-Rauch um Nichts. Kurz vor Feierabend spitzen Ilse DeLange, Florian Silbereisen und Toby Gad dann aber doch noch einmal die Ohren.

Wenn es um das wichtigste Mitbringsel im Kampf um den "Superstar"-Titel geht, dann steht die Stimme natürlich ganz oben auf der Liste. Was ebenfalls Pluspunkte einbringt, ist die perfekte Balance zwischen sympathischer Bescheidenheit und ausgeprägtem Selbstbewusstsein. Als "Superstar" sollte man natürlich auch eine Vorbildfunktion einnehmen, mit der man den musikbegeisterten Kids von Morgen den richtigen Weg weist. Wer nun aber weder eine außergewöhnliche Stimme noch die richtige Attitüde am Start hat, dem wird im gläsernen DSDS-Casting-Kubus frühzeitig der Stecker gezogen.

In der sechsten Casting-Folge stolpern so einige unreflektierte Sound-Grobmotoriker mit der Tür ins DSDS-Haus. Den Start macht die Berlinerin Antonia Schmolla. Die selbstbewusste Hotelfachfrau ist sich ihrer Sache ziemlich sicher: "Ich will in die Live-Shows!", poltert die 25-Jährige. Ein kurzer Schiefton-Trip auf den Spuren von Sia ("Unstoppable") und eine nicht viel längere Soundtalfahrt mit Zoe Wees ("Control") später ist der DSDS-Drops für Antonia aber schon gelutscht. "I lose control, singt die Zoe. Das war hier ziemlich passend", grummelt Juror Toby Gad.

Timing? Welches Timing?

Rapper Leandro Bojani überzeugt nicht wirklich. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Leandro Bojani alias "Big Lab" aus München kann nicht singen, dafür aber rappen: "Ich will bei DSDS in die Rap-Geschichtsbücher eingehen!", tönt der Albaner mit der kessen Lippe. Mit Bonez MC im Gepäck und ganz viel "Brrrrrrr!" auf der Zunge ("Nummer unterdrückt") groovt sich der permanent unter dem Timing-Radar fliegende Leandro aber schnell ins Abseits.

Ebenfalls in München zu Hause ist die gebürtige Portugiesin Catarina Avelar. Die 20-jährige Brünette kann "viele verschiedene Stile" singen und träumt bereits jetzt von einer großen Bühnenkarriere. Nach einer tonalen Ohrfeige für alle Beyoncé-Fans ("Listen") zwischen Kiel und Oberammergau zerplatzt der große Lebenstraum aber wie eine Seifenblase. "Dein Englisch ist katastrophal!", resümiert Toby.

"Das war wirklich nicht gut"

Auch Kollegin Ilse schlägt die Hände vors Gesicht: "Das war wirklich nicht gut", urteilt die Countrypop-Queen. Catarina aber will das alles nicht hören: "Bitte, bitte, lasst mich noch einen anderen Song singen!", fleht die kritikresistente Kandidatin. Die Jury kennt kein Erbarmen. Trotz eines unaufgeforderten Zweitversuchs zeigen Ilse, Florian und Tobi mit allen verfügbaren Zeigefingern in Richtung Kubus-Ausgang.

Das grenzwertiger Soundgrusel nicht immer aus der Viel-Rauch-um-Nichts-Schublade kommen muss, zeigt die Oberasbacher Frohnatur Tuan Phung. "Am Anfang sind meine Katzen noch vor mir weggerannt", scherzt der Bruno-Mars-Fan kurz vor seinem Einstieg. Sekunden später fragt sich nicht nur die Jury: Hat sich das Verhalten der Miezen tatsächlich geändert? Tuan nimmt seine Klang-Klatsche mit Humor. Dafür gibt's Applaus von Florian: "Den Spaß an dem Ganzen solltest du dir behalten", rät der Juror.

Wo bleibt das Tageshighlight?

Toby Gad überreicht seine "Goldene CD" an ... (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Für Ilse, Florian und Tobi zieht sich das Warten auf den ultimativen Tag-6-Moment wie ein alter Kaugummi. Zwar sorgen die stimmgewaltige Amber van den Elzen aus Eindhoven ("House Of The Rising Sun"), die Mannheimerin Anna Rückemann ("Super Duper Love") und der Freiburger Calum Scott-Fanboy Tizian Hugo ("No Matter What") für drei strahlende Klangmomente. Aber so richtig vor Begeisterung explodieren will und kann noch keiner der drei Juroren.

Pünktlich zum Tagesfinale kommt es dann aber doch noch zum erhofften Augen- und Ohrenöffner. Mit viel Gefühl, Leidenschaft und Energie zaubert die 18-jährige Emine Knapczyk ("Creep") allen Anwesenden ein breites Lächeln ins Gesicht. Star-Produzent Toby Gad ist besonders angetan vom Auftritt der Berlinerin mit polnischen Wurzeln: "Auf Dich habe ich gewartet!", jubelt der Juror. Das Lob kaum ausgesprochen überreicht Toby der völlig aufgelösten Hauptstädterin auch noch die begehrte "Goldene CD". Die Jury freut sich, Emine flippt völlig aus und Casting-Tag 6 findet doch noch einen versöhnlichen Abschluss. In diesem Sinne: Ende gut, alles gut.

"Deutschland sucht den Superstar" läuft immer dienstags und samstags bei RTL. Zudem ist die Show auch auf RTL+ abrufbar.