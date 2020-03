Wie so viele kann Bebe Rexha nicht fassen, dass manche Menschen die Situation so auf die leichte Schulter nehmen.

Weltweit sind bisher über 8000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Meist trifft es ältere Menschen, aber eben auch jüngere mit Vorerkrankungen. Auch Sängerin Bebe Rexah hat nun einen Bekannten verloren. Er wurde nur 45 Jahre alt.

25 Todesfälle gibt es bislang in Deutschland, knapp 3500 in Europa und global gesehen sind mehr als 8000 Menschen am Coronavirus gestorben. Inzwischen sind auch zahlreiche Prominente betroffen, darunter Tom Hanks, Johannes B. Kerner und Friedrich Merz. Sängerin Bebe Rexah selbst ist zwar gesund, doch betrauert sie derzeit den Tod eines Bekannten, der jetzt an Covid-19 starb.

Die traurige Nachricht machte die 30-Jährige auf Twitter öffentlich und warnte noch einmal eindringlich, die Leute mögen diese Pandemie ernst nehmen: "Das ist kein Witz. Der Freund eines Freundes ist jetzt im Alter von 45 Jahren an Corona gestorben." Sie appellierte an alle, in ihren Wohnungen zu bleiben, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. "Bleibt in euren verdammten Häusern und geht eurer bürgerlichen Pflicht nach. Bitte", schrieb sie in dem Tweet.

Auch andere Musiker und Musikerinnen wenden sich derzeit mit ähnlichen Worten an ihre Follower. "Eure Hip-Hop- und Yoga-Stunden können verdammt nochmal warten", schrieb beispielsweise Kollegin Ariana Grande bei Instagram und war schockiert, dass so viele Menschen die Situation nicht ernst zu nehmen scheinen und alle empfohlenen Schutzmaßnahmen einfach so ignorieren.

Tipps von Cyrus und Lovato

Noch einen Schritt weiter sind Miley Cyrus und Demi Lovato gegangen. Gemeinsam haben sie einen Instagram-Livestream auf die Beine gestellt. In dem Clip geben sie Tipps, wie man auch in dunklen Zeiten wie diesen eine positive Lebenseinstellung behält.

"Bright Minded" nennen die zwei ihre Instagram-Show, von der es bereits zwei Folgen gibt und mit der sie ihren Followern nun regelmäßig Mut zu sprechen und ihnen Ratschläge mit an die Hand geben wollen, um gut und einigermaßen frohen Mutes durch die nächsten Wochen zu kommen.