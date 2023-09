Gerade erst wird Bill Kaulitz mit seinem Barbie-Outfit zum Oktoberfest-Hingucker, da sorgt der Tokio-Hotel-Sänger auch schon für die nächste Schlagzeile. So geht er im Blitzlichtgewitter auf der Wiesn mit dem Männer-Model Marc Eggers auf Tuchfühlung, Küsse inklusive.

Tom Kaulitz hat seine Frau Heidi Klum nicht mitgebracht, als er mit seinem Bruder Bill zum Besuch des Oktoberfests im Käferzelt eintrifft. Eheprobleme muss hinter diesem Umstand aber niemand gleich vermuten. Während die Tokio-Hotel-Zwillinge aktuell in Deutschland weilen, wo sie derzeit als Juroren in der 13. Staffel von "The Voice of Germany" mitwirken, soll Klum zu Hause in Los Angeles sein. Und man muss ja auch nicht ständig zusammen abhängen - auch wenn das im Fall Tom Kaulitz und seiner Frau schwer zu glauben ist.

Während Klum also durch Abwesenheit glänzt, weiß ihr Schwager Bill umso mehr bei seinem Wiesn-Auftritt zu überraschen. Zunächst einmal mit seinem Outfit. Offenbar inspiriert von Barbie erschien er in dann doch eher ungewöhnlicher Tracht: rosa Lederhose, rosa Weste und pinke Plateau-Stiefel.

Während die Fotografinnen und Fotografen vermutlich gerade noch von diesem Paradiesvogel-Look geblendet waren, sorgte Bill Kaulitz bereits für die nächste Ausnahmesituation. So zeigen Fotos, die unter anderem der "Bild"-Zeitung und dem Magazin "Gala" vorliegen, wie er sich auf der Wiesn mit einem anderen Mann nicht nur in den Armen liegt, sondern diesen auch leidenschaftlich küsst.

Alles echt oder nur ein PR-Gag?

Bei dem Gegenüber des Sängers handelt es sich um das Männer-Model Marc Eggers. Den 36-Jährigen, der es bei Instagram auf über 270.000 Followerinnen und Follower bringt, sah man unter anderem bereits in der Serie "Köln 50667". Zudem veröffentlicht er auf Youtube zumeist humoristische Videos.

Ob er und Bill Kaulitz tatsächlich etwas miteinander haben oder die Wiesn-Knutscherei nur ein PR-Gag ist, wissen wir zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Möglicherweise werden Bill und Tom Kaulitz demnächst in ihrem gemeinsamen Podcast darüber Auskunft geben.

Fakt jedoch ist: Dass Bill Kaulitz seinen Gefühlen so offen freien Lauf lässt, hat man bisher noch nie gesehen. Wie er über die Liebe denkt, hat er dagegen schon 2021 in einem RTL-Interview verraten: "Ich war verliebt in einen Mann, ich war verliebt in eine Frau. Ich hab' das beides gehabt und ich weiß, wie sich das anfühlt."

Sein aktuelles Beuteschema beschrieb er im vergangenen Jahr unterdessen in der Talkshow "Inas Nacht": männlich, 35 Jahre oder älter, größer als 1,85 Meter und monogam. Na, da könnte Marc Eggers aber vielleicht ja doch passen.