Bill Kaulitz ist eigentlich für seinen außergewöhnlichen Klamottenstil bekannt und überrascht immer wieder mit originellen Outfits. Jetzt aber präsentiert sich der Tokio-Hotel-Sänger mal von einer ganz anderen Seite.

Bill Kaulitz ist für viele seiner Fans eine wahre Stil-Ikone, hat mit "Magdeburg - Los Angeles" sogar ein eigenes Modelabel. Ganz ohne stylische Klamotten am Leib sieht man ihn eigentlich nie. Jetzt überrascht der Sänger von Tokio Hotel seine Follower aber mal mit einem so ganz anderen Anblick.

Der 30-jährige Zwillingsbruder von Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz veröffentlichte bei Instagram ein Foto, das ihn nahezu hüllenlos vor einem Badezimmerspiegel zeigt. Nur ein weißes Handtuch bedeckt sein Gemächt, im Gesicht trägt er eine Tuchmaske und die Haare stehen ihm wild vom Kopf ab.

Was genau sich der Musiker dabei gedacht hat, weiß wohl nur er selbst. Aber die Fans freut's. Aufgenommen hat er den Schnappschuss jedenfalls in der mexikanischen Stadt Guadalajara, in der Tokio Hotel am Mittwoch live spielten. "Hi aus Guadalajara", schrieb Kaulitz zu dem Foto und ergänzte seine Worte mit einem selbstironischen Geist-Emoji.





Ein weiteres Schwarz-Weiß-Foto zeigt ihn dann auch wieder angezogen im ausgefallenen Outfit auf der Bühne in Guadalajara. Darauf hat er deutlich mehr an, nämlich kniehohe geschnürte Glitzer-Plateaustiefel, eine ebenfalls geschnürte Hose und überdimensionale Glitzer-Schulterpolster, die an die Ausstattung eines Football-Spielers erinnern.

Tokio Hotel sind gerade auf "Melancholic Paradise Tour" in Südamerika unterwegs, die führt sie nun noch nach Ecuador, Chile, Peru, Bolivien, Argentinien und Brasilien.