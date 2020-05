Anlässlich seines 60. Geburtstags veröffentlicht U2-Sänger Bono eine Playlist mit 60 Songs, die ihm das Leben gerettet hätten. Unter anderem finden sich darauf legendäre Bands wie Kraftwerk und Nirvana, aber auch Durchstarterin Billie Eilish, der er sogar einige persönliche Zeilen widmet.

U2-Frontmann Bono hat zu seinem 60. Geburtstag eine Liste mit "60 Songs, die mein Leben gerettet haben" veröffentlicht. Unter anderem gibt er sich damit als langjähriger Fan der Düsseldorfer Elektronik-Pioniere Kraftwerk zu erkennen.

"Dies sind einige der Lieder, die mir das Leben gerettet haben. Ohne die ich nicht hätte leben können. Die mich von dort nach hier gebracht haben, von null auf 60. Durch all die Schrammen, alle Arten von Ärger, vom Ernsthaften bis zum Albernen … und die Freude, hauptsächlich Freude. Ich wollte den Künstlern danken (...) Ich schreibe einen Fanbrief zu jedem Song und versuche, meine Faszination zu erklären", so der Sänger bei Facebook. Die Liste und die Briefe gibt es dann nach und nach auch auf der Webseite der Band.

"Möge er in Frieden ruhen"

Zum Kraftwerk-Song "Neon Lights" schrieb er: "Ich bin schon seit sehr langer Zeit ein Fan. Wie so viele hörte ich 'Autobahn' und 'Trans Europa Express' und war fasziniert, aber 'The Man Machine' raubte mir sowohl mein Herz als auch meinen Verstand." An die Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter und Florian Schneider-Esleben gerichtet heißt es in einem der bislang sechs Briefe: "Und danke, Ralf und Kraftwerk, für die Leihgabe von Florian für all die Jahre ... möge er in Frieden ruhen." Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Schneider-Esleben Ende April im Alter von 73 Jahren nach kurzer Krebserkrankung gestorben war.

Insgesamt umfasst die Playlist mehr als vier Stunden Musik - unter anderem von Depeche Mode, Joy Division, Patty Smith, John Lennon, Elton John, Nirvana, Massive Attack und David Bowie, dessen Sohn Bono einige Zeilen schrieb sowie auch der Tochter von Opernstar Luciano Pavarotti. Weitere Briefe widmete er außerdem Billie Eilish, die er mit Carole King und Roy Orbison vergleicht, sowie Daft Punk, Pharrell Williams und Nile Rodgers für "Get Lucky".

Und so sieht die Liste von Bonos "lebensrettenden Songs" aus:

1. Luciano Pavarotti, Bono & Zucchero - Miserere

2. Sex Pistols - Anarchy In the UK

3. Kanye West - Black Skinhead

4. Billie Eilish - everything i wanted

5. David Bowie - Life on Mars?

6. The Beatles - I Want to Hold your Hand

7. Ramones - Swallow My Pride

8. The Clash - Safe European Home

9. Public Enemy - Fight The Power

10. Patti Smith - People Have the Power

11. John Lennon - Mother

12. The Rolling Stones - Ruby Tuesday

13. Elton John - Daniel

14. Andrea Bocelli- Con Te Partiro

15. Elvis Presley - Heartbreak Hotel

16. Johnny Cash - Hurt

17. This Mortal Coil - Song to the Siren

18. Kraftwerk - Neon Lights

19. The Fugees - Killing Me Softly With His Song

20. Prince - When Doves Cry

21. Daft Punk feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers - Get Lucky

22. Madonna - Ray of Light

23. JAY-Z feat. Alicia Keys - Empire State of Mind

24. Talking Heads - Love Goes to Building on Fire

25. Lou Reed - Satellite of Love

26. The Verve - Bitter Sweet Symphony

27. Joy Division - Love Will Tear Us Apart

28. New Order - True Faith

29. R.E.M. - Nightswimming

30. Adele - Chasing Pavements

31. Arcade Fire - Wake Up

32. Pixies - Monkey Gone to Heaven

33. Oasis - Live Forever

34. Iggy Pop - Lust for Life

35. Gavin Friday - Angel

36. Massive Attack - Safe From Harm

37. Kendrick Lamar feat. U2 - XXX

38. Bob Marley & The Walers - Redemption Song

39. Echo and the Bunnymen - Rescue

40. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

41. Pearl Jam - Jeremy

42. Bob Dylan - Most of the Time

43. Beyoncé feat. Kendrick Lamar - Freedom

44. Depeche Mode - Walking In My Shoes

45. Nick Cave & The Bad Seeds - Into My Arms

46. Simon & Garfunkel - The Sounds of Silence

47. Coldplay - Clocks

48. INXS - Never Tear Us Apart

49. New Radicals - You Get What You Give

50. Angélique Kidjo - Agolo

51. Lady Gaga - Born This Way

52. Frank Sinatra & Bono - Under My Skin

53. David Bowie - Heroes

54. Simple Minds - New Gold Dream (81/82/83/84)

55. Sinéad O'Connor - You Made Me The Thief Of Your Heart

56. Van Morrison - A Sense of Wonder

57. Bruce Springsteen - There Goes My Miracle

58. Daniel Lanois - The Maker

59. Peter Frampton - Show Me The Way

60. Bee Gees - Immortality - Demo Version