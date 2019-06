Eine Prinzessin ist sie nicht und bekanntermaßen sind die Monegassen eben auch nur die Freibeuter unter den Royals. Dennoch: Am Tag ihrer Hochzeit gibt sich Charlotte Casiraghi ganz blaublütig und würdigt mit ihrem Look verstorbene Ahnen.

Es muss nicht immer Prinzessin Diana sein, die durch ihre Nachfahren in irgendeiner Weise gewürdigt wird. Prinz Harry und Herzogin Meghan machen mit kleinen posthumen Wertschätzungen des Öfteren Schlagzeilen. Nun hat ein anderer Adelsspross entsprechend nachgelegt. Charlotte Casiraghi heiratete gleich in mehreren Looks, die ihrer verstorbenen Großmutter Grace Kelly alle Ehre machten.

Am Samstag gaben sich Casiraghi und der Filmproduzent Dimitri Rassam das Ja-Wort. Zur Eheschließung erschien die 32-jährige Casiraghi in einem langärmeligen Mini-Kleid von Saint Laurent. Der Stoff erinnerte an Grace Kellys Brocade-Ensemble, das sie anlässlich ihrer Trauung mit Fürst Rainier III. von Monaco trug.

Große Hommage an Omas Style

Und auch Casiraghis zweites Outfit, das auf dem Instagram-Profil des Hochzeitsfotografen zu bestaunen ist, erinnerte stark an den Look der legendären Grace Kelly. Zum Empfang zeigte sich Casiraghi in einer ärmellosen weißen Robe von Chanel. Dazu kombinierte sie eine Kette von Cartier, die Fürst Rainier der III. Grace Kelly zur Hochzeit geschenkt haben soll. Auch Casiraghis Frisur erinnerte an ihre Großmutter, die 1982 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Casiraghi ist das zweitälteste Kind von Caroline von Monaco. Ihr Vater ist der 1990 verstorbene italienische Unternehmer und Offshore-Rennfahrer Stefano Casiraghi. Casiraghi hat zwei Kinder. Den fünfjährigen Raphael bekam sie mit Komiker Gad Elmaleh, mit dem sie von 2011 bis 2015 liiert war. Ihr jüngerer Sohn Balthazar wurde im Oktober 2018 geboren. Sein Vater ist der 37-jährige Rassam, der nun nicht mehr nur Casiraghis Freund, sondern ihr Ehemann ist.