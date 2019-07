Kurt Cobains Witwe Courtney Love liefert sich gerade einen Rechtsstreit mit dem Ex von Tochter Frances Bean Cobain. Die 55-Jährige will, dass sich Isaiah Silva psychologisch begutachten lässt. Angefangen hat alles mit der Gitarre des verstorbenen Nirvana-Frontmanns.

Es ist ein ziemlich bizarrer Rechtsstreit, den sich Courtney Love gerade mit Isaiah Silva liefert. Jetzt fordert die 55-jährige Witwe von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain, dass sich der Ex-Mann von Tochter Frances Bean einem psychologischen Test unterzieht, wie die US-Seite "PageSix" berichtet.

Der Streit entzündete sich an der Gitarre, mit der Kurt Cobain das legendäre "MTV Unplugged"-Konzert am 18. November 1993 in New York spielte. Nach der Scheidung von Frances Bean, gemeinsame Tochter von Love und Cobain, ging die Akustikgitarre in Silvas Besitz über. Silva behauptet, Frances Bean Cobain habe sie ihm geschenkt, die aber streitet das ab. Sie gab laut der US-Seite "TMZ" bei der Polizei zu Protokoll, dass sie ein so "unbezahlbares Familienerbstück" niemals verschenken würde. Anfang 2017 zog sie sogar vor Gericht, um die Rückgabe der Gitarre einzuklagen.

Im Mai 2018 reichte dann Silva plötzlich Klage gegen Love, ihren Manager Sam Lutfi, den Schauspieler Ross Butler, den Privatdetektiv John Narzarian, den Musiker Michael Schenk und weitere Personen ein. Laut "Daily Mail" behauptete er damals, sie alle hätten sich gegen ihn verschworen und wollten ihn gemeinschaftlich töten. Bereits 2016 sei er von drei Personen in seinem Zuhause überfallen worden. Sie hätten ihn verprügelt und entführt, um die legendäre "1959 Martin D-18E"-Gitarre zurückzubekommen.

Besessen von Kurt Cobain?

Love und ihre Tochter bereiteten sich daraufhin auf einen langen Rechtsstreit gegen Silva vor. Offenbar wollten sie ihm die Gitarre auf keinen Fall überlassen. "Kurt würde das nicht wollen, und Courtney wird das nicht zulassen", sagte seinerzeit ein Insider zu "PageSix". Frances Bean und die Familie seien bereit, mit allen Mitteln zu kämpfen, um sich in dem Rechtsstreit durchzusetzen.

Nun also möchte Love, dass sich Silva einem Test unterzieht, der seinen Geisteszustand überprüft. So will sie dem Gericht beweisen, dass der 34-Jährige nicht Herr seiner Sinne sei. Der bereits zitierte Insider sagte "PageSix" seinerzeit außerdem, Silva sei regelrecht besessen von Cobain und glaube womöglich sogar, dessen Reinkarnation zu sein. "Er versucht, wie er auszusehen und sich wie er zu kleiden."

Frances Bean Cobain heiratete Isaiah Silva Ende Juni 2014. Keine zwei Jahre später reichte sie die Scheidung ein. Silva ist wie Cobains Vater Musiker. Er ist Frontmann der Rockband The Eeries. Kurt Cobain selbst nahm sich am 5. April 1994 in seinem Haus in Seattle mit einer Schrotflinte das Leben.