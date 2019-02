Wenn am 24. Februar die Oscars vergeben werden, kann sich auch Willem Dafoe Hoffnung auf eine Auszeichnung machen. Er ist für seine Rolle in "Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit" nominiert. n-tv.de zeigt den deutschen Trailer des Films exklusiv.

Wenn man Julian Schnabel hört, denken viele inzwischen leider unweigerlich an Heidi Klum. Schließlich ist der US-Amerikaner der Vater von Vito Schnabel, mit dem das deutsche Model monatelang die Gazetten füllte.

Doch Julian Schnabel ist auch Maler und gelegentlich Filmregisseur. So inszenierte er etwa mit "Basquiat", "Before Night Falls" oder "Miral" bereits mehrere vielbeachtete Streifen.

Mit "Van Gogh - An der Schwelle zur Unendlichkeit" legt Schnabel nun sein nächstes Leinwand-Kunstwerk im Kino vor. Diesmal widmet er sich der Lebensgeschichte des Mannes, der als Begründer der modernen Malerei gilt: Vincent van Gogh.

Mit Dafoe und Mikkelsen

Die tragische Geschichte des Niederländers ist bekannt: Während er Zeit seines Lebens kaum Bilder verkaufte, erfuhr er erst posthum Anerkennung und wurde einer der bekanntesten Maler überhaupt. Trotz seines Genies kämpfte Van Gogh stets auch mit seinen inneren Dämonen - die Geschichte von seinem linken Ohr, das er sich selbst abgeschnitten haben soll, ist legendär. Mit 37 Jahren beging er Selbstmord.

Im Film schlüpft nun Willem Dafoe in die Rolle des berühmten Künstlers. In weiteren Rollen stehen ihm zudem unter anderem Mads Mikkelsen und "Homeland"-Star Rupert Friend zur Seite.

Vorstellung in Venedig

Im vergangenen Sommer stellte Dafoe "Van Gogh - An der Schwelle zur Unendlichkeit" bereits bei den Filmfestspielen in Venedig vor. Wenn nun am 24. Februar in Los Angeles die Oscars vergeben werden, kann er sich Hoffnungen auf den ersten Goldjungen in seiner Karriere machen - Dafoe ist als bester Hauptdarsteller nominiert.

In Deutschland kommt "Van Gogh - An der Schwelle zur Unendlichkeit" im April in die Kinos. n-tv.de präsentiert exklusiv den deutschen Trailer.