"Happy birthday to me" Dieter Bohlen will weiter Vollgas geben

Es fehlt nicht mehr viel, dann hat Dieter Bohlen eine Million Follower bei Instagram. Sie können aktuell dort sehen, wie sich der "Poptitan" selbst ein Ständchen singt. Denn: Bohlen feiert seinen 65. Geburtstag.

Ob Thomas Gottschalk sich wohl manchmal fragt, was Dieter Bohlen hat, was ihm fehlt? Über Jahre schossen Gottschalk und Bohlen im Konkurrenzkampf Giftpfeile aufeinander. Doch während die "Wetten, dass..?"-Legende mit 68 Jahren inzwischen zum alten Eisen gehörend wirkt, ist Bohlen noch immer ein Zuschauermagnet für das junge Publikum. Und es gibt keine Anzeichen, dass sich das bald ändern wird. Auch nicht, nachdem Bohlen nun am 7. Februar 2019 seinen 65. Geburtstag feiert.

Das Phänomen Bohlen zeigt sich derzeit wieder eindrucksvoll in der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". In der für die Werbeeinnahmen relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schaltet fast jedes Mal mehr als jeder fünfte Fernsehzuschauer bei DSDS ein - solche Quoten holt in einem Showformat fast niemand mehr.

"Dieters Tagesschau"

Schon seit 2002 funktioniert dieses Konzept, Bohlen ist damit der Urvater der Castingformate in Deutschland. Und obwohl er wie seit Beginn seiner Karriere nach wie vor polarisiert, beherrscht Bohlen ganz offenkundig die Sprache der Jugend.

Zu sehen etwa in Bohlens Auftritt bei Instagram: Fast eine Million Menschen haben ihn dort abonniert. Neben Fotos von ihm und seiner 30 Jahre jüngeren Frau Carina in Badesachen bekommen die Fans viele Videos zu sehen. In seiner als "Dieters Tagesschau" noch etwas altbacken bezeichneten Rubrik parodiert er etwa den Youtube-Erfolg "Bibis BeautyPalace" und erklärt dort das Geheimnis heller Augenbrauen damit, sich Sahne auf die Brauen zu sprühen. Auch zu seinem jetzigen Geburtstag postete Bohlen einen Clip, in dem er für sich selbst "Happy Birthday" singt.

Dass sich über Geschmack streiten lässt, störte Bohlen aber noch nie. Wissenschaftler bestätigten ihm schon, dass er zu einem Zeitgeist passe, in dem Leistung, Talent und Ausbildung nicht mehr als zwingende Voraussetzung für Erfolg gälten.

Gearbeitet "wie ein Galeerensträfling"

Doch der am 7. Februar 1954 im niedersächsischen Berne geborene Bohlen bestreitet genau diesen fehlenden Leistungsgedanken. Die Menschen glaubten, dass es für alles Tricks im Leben gebe, sagte er jüngst der "Bild"-Zeitung. "Es gibt aber nur einen Trick: Man muss arbeiten wie ein Galeerensträfling - das will keiner hören, aber es ist die einzige Wahrheit meines Lebens."

Mit Carina zog Ruhe in Bohlens Liebesleben ein. (Foto: imago/Spöttel Picture)

Nachdem Bohlen bis in die 90er Jahre ein eher bürgerliches Leben mit Ehefrau und drei Kindern geführt hatte, folgten Jahre mit wechselnden Partnerinnen und ein paar Skandälchen. Doch seine Carina scheint den Diplomkaufmann gebändigt zu haben, seit zwölf Jahren ist er mit ihr liiert, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Von Skandalen ist jedenfalls bei Bohlen schon länger nicht mehr die Rede.

Rückkehr zur Musik

Mittlerweile kehrt Bohlen wieder etwas stärker zurück zu seinen eigenen musikalischen Wurzeln. Der Musikproduzent, der 1984 mit Thomas Anders als Duo Modern Talking den Durchbruch schaffte, wird demnächst nach längerer Pause am 14. März wieder in Moskau ein Konzert geben. Zur Feier von 30 Jahren Mauerfall wird er zudem im Herbst seine Hits in Berlin spielen.

Bohlen tritt allerdings ohne seinen Modern-Talking-Partner Anders auf, mit ihm ging er im Streit auseinander. Auf sein eigenes Näschen konnte sich Bohlen allerdings bisher verlassen - an den Ruhestand will er deshalb nicht denken. "Solange ich gesund bin und Lust dazu habe, gebe ich Vollgas."