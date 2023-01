Ihr Auftritt im Dschungelcamp schwankt bislang zwischen erleuchtet und verstrahlt. Nun aber bringt Jana Pallaske, die auf den Beinamen URKRAFT besteht, plötzlich eine ganz dunkle Seite in ihrem Leben aufs Tapet. Sie offenbart, das Opfer einer versuchten Vergewaltigung zu sein.

Während ihrer ersten Tage down under schien Jana Pallaske wie eine Fee durch das Dschungelcamp zu schweben. Geradezu demonstrativ vermittelte sie den Zuschauerinnen und Zuschauern den Eindruck, mit sich und der Natur um sie herum im perfekten Einklang zu sein. Dass sie aber durchaus auch anders kann, präsentierte sie spätestens in der Show am Sonntagabend. Bei einem Streit ums Essen mit Mitcamperin Verena Kerth zeigte die 43-Jährige, dass es dann auch doch noch eine andere, nicht ganz so in sich ruhende Facette von ihr gibt.

Bei einem Blick auf Pallaskes Biografie kann dies eigentlich nicht verwundern. Als Schauspielerin kam sie in Filmen wie "Vollidiot" (2007), "Männerherzen" (2010) oder "Fack ju Göhte" (2013) schließlich noch deutlich weniger verstrahlt rüber, als sie sich heute präsentiert. Und auch in ihrer Band Spitting Off Tall Buildings, in der sie bis 2007 als Frontfrau agierte, ging dann doch eher der Punk ab als die Esoterik, die Pallaske in diesen Tagen versprüht.

"... warum du immer noch lächelst"

Teil der Hippie-Attitüde, mit der die gebürtige Berlinerin mittlerweile durchs Leben geht, ist auch der Beiname URKRAFT, den sie sich mal eben zugelegt hat. In einem Post, der nun auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht wurde, geht Pallaske darauf ein, wie und weshalb sie auf den Namen gekommen ist. Es ist ein erschreckender Post, der in den kommenden Tagen wohl noch für einigen Wirbel sorgen dürfte.

Zu sehen sind mehrere Aufnahmen Pallaskes mit schweren Wunden im Gesicht. Ihre Lippen und Wangen sind geschwollen, sie hat Hämatome, Kratz-, Schürf- und womöglich auch Schnittwunden. Im zugehörigen Text geht Pallaske auf einen neuen Song von sich ein: "Make 'em wonder why you're still smilin'" ("Mach, dass sie sich wundern, warum du immer noch lächelst"). Danach führt sie aus: "Meine Heil-Reise nach dem brutalen Überfall im letzten Jahr. Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet, versuchte, mich zu vergewaltigen. Dass und wie ich überlebte und ihn in die Flucht schlagen konnte, war ein Wunder."

"Wunde-r" statt "Wunde"

Von der versuchten Vergewaltigung schlägt sie einen Bogen zu ihrem neuen Beinamen: "Es war der Moment, wo ich die URKRAFT wirklich so komplett durch mich durchfließen und durch mich agieren spürte. Und so war dieses Erlebnis, so schrecklich es initial war, am Ende für mich eine Segnung, eine Initiation - wie ein Test, den ich bestehen durfte, um in ein neues Kapitel meines Lebens zu treten - und daher trage ich nun den Namen Jana URKRAFT."

Wenn eine Frau einmal derart um ihr Leben gekämpft habe, sei sie nicht mehr dieselbe, führt Pallaske weiter aus. Die Wunden in ihrem Gesicht seien bis auf eine Narbe "magisch gut" geheilt. Nun wolle sie die "Wunde-r Foundation" zur Unterstützung von Gewaltopfern gründen. "Mit einem R" werde aus einer Wunde ein Wunder, erläutert sie die Idee hinter dem Namen. Mit Blick auf ihre eigene Gewalterfahrung erklärt sie dagegen in ihrem Post: "Ich werde es noch genauer erzählen." Mit anderen Worten: Ihre Mitcamperinnen und Mitcamper sollten sich ebenso wie die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" schon mal auf einiges gefasst machen.