Unterhaltung

Josephine Skriver ist verlobt: Ein Engel kommt unter die Haube

Tja, liebe Männer, auch diese "Victoria's Secret"-Schönheit ist jetzt leider weg vom Markt: Josephine Skriver hat ihrem Freund Alexander DeLeon das Eheversprechen gegeben. Um sie rumzukriegen, hat sich der Musiker aber auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

"Victoria's Secret"-Engel Josephine Skriver wird heiraten. Die gebürtige Dänin verkündete die guten Neuigkeiten auf Instagram. Zu einer Bilderreihe, die den besonderen Moment dokumentiert, schrieb das Model begeistert: "Ich sagte verdammt noch mal JA!!!"

Den Heiratsantrag machte ihr der Musiker Alexander DeLeon, auch bekannt als Bohnes, ganz romantisch bei Vollmond unter den Nordlichtern Finnlands. Die Verlobung habe bereits am 23. November stattgefunden, 23 sei ihre Glückszahl, so Skriver.

Doch das ist noch nicht alles. Am 23. November erschien auch DeLeons neue Single "Aurora Borealis". Aurora Borealis ist eine Bezeichnung für das Polarlicht. Der Song handelt, wie sollte es anders sein, von Skriver. Kein Wunder, dass das Model aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskam.

"Für immer"

Sie sei sich in ihrem Leben noch nie bei etwas sicherer gewesen, erklärte die 25-Jährige weiter. "Du bist mein größtes Abenteuer. Mein Märchen wird wahr. Mein Seelenverwandter. Mein bester Freund. Die Liebe meines Lebens", schrieb sie über ihren zukünftigen Ehemann.

Den beachtlichen Klunker, den Skriver nun an ihrem Finger trägt, zeigte ihr Verlobter auf seinem Instagram-Account in Großaufnahme. "Für immer", kommentierte er das Bild schlicht.

Josephine Skriver und Alexander DeLeon sind schon länger ein Paar. Einen anderen großen Schritt haben sie in diesem Jahr bereits gemacht: Sie sind in Nashville, im US-Bundesstaat Tennessee, zusammengezogen. In Zukunft werden sie dann dort wohl als Mann und Frau leben.

Quelle: n-tv.de