Aushelfer in der Not: Jan Köppen.

Die Corona-Welle bei "Let's Dance" hat in dieser Woche auch das Moderations-Duo erreicht: Daniel Hartwich muss nach einer Infektion vorübergehend pausieren. Ersatz für ihn ist gefunden, doch es gibt bereits den nächsten Ausfall.

Der temporäre Ersatz für "Let's Dance"-Stamm-Moderator Daniel Hartwich ist gefunden. In der fünften Ausgabe der Tanzshow am kommenden Freitag, 25. März, ab 20.15 Uhr bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar) wird Jan Köppen gemeinsam mit Victoria Swarovski durch den Abend führen. Das wurde unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung bekannt gegeben.

Köppen hat schon diverse Formate bei RTL moderiert, darunter etwa "Was wäre wenn?", "Are You The One?", "Ninja Warrior" sowie seit 2021 "Take Me Out". Auch mit der Moderation eines Tanzformats kennt er sich bereits aus: Von 2016 bis 2017 führte er an der Seite von Nazan Eckes durch zwei Staffeln der Show "Dance Dance Dance".

Auch Renata Lusin ist positiv

Während diese Kuh vom Eis ist, gibt es allerdings bereits die nächste Hiobsbotschaft, denn auch Profitänzerin Renata Lusin hat es erwischt, sodass sie am Freitag nicht mit Ex-Leichtathlet Mathias Mester tanzen kann. Für sie springt Patricija Ionel ein, die in dieser Staffel bereits in einer Show an der Seite von Schauspieler Timur Ülker getanzt hat und ebenfalls eine Corona-Erkrankung hinter sich hat.

"Ich habe immer Maske getragen, Abstand gehalten, aber dieser Virus ist ganz, ganz hartnäckig", sagt Lusin in einem Clip auf der Instagram-Seite der Show. Sie müsse nun in Quarantäne bleiben und werde am Fernseher Mester die Daumen drücken, erklärt sie mit verschnupfter Stimme. "Hoffentlich wird alles bald wieder gut", sagt sie zudem.

In einem weiteten Video wünscht Ionel ihrer Kollegin "alles Gute und gute Besserung". Sie werde nur wenig Zeit haben, um mit Mester zu trainieren. "Aber ich bin mir sicher, wir werden eine coole Show am Freitag performen", zeigt sie sich dennoch optimistisch.

René Casselly pausiert ebenfalls

Seit der Kennenlernshow der aktuellen Staffel von "Let's Dance" Mitte Februar ist das Format von Ausfällen aufgrund der Pandemie geplagt. Schon viele Promis, Profitänzerinnen und -tänzer und in Person von Joachim Llambi auch einer der Jurorinnen und Juroren fielen aufgrund einer Corona-Erkrankung aus. Vor Kurzem waren gar drei Stars gleichzeitig zum Zuschauen verdammt.

Llambi musste in der Auftaktshow passen. Schauspieler Hardy Krüger jr. fiel in den beiden ersten regulären Shows aus und musste das Format schließlich komplett verlassen. Auch die Promi-Tänzerinnen und -Tänzer Caroline Bosbach, Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und den bereits erwähnten Timur Ülker hatte es schon erwischt. Zudem mussten die Tanzprofis Andrzej Cibis , Malika Dzumaev und Kathrin Menzinger eine Corona-Zwangspause einlegen.

In Ausgabe fünf wird neben Hartwich und Lusin auch René Casselly fehlen. Der Zirkus-Artist und "Ninja Warrior" wurde schon vor einigen Tagen ebenfalls positiv auf Corona getestet und kann frühestens in der sechsten Show wieder in das Geschehen eingreifen.