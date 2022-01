Am Wochenende macht die schwangere Fiona Erdmann öffentlich, dass sie, ihr Partner und ihr kleiner Sohn sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Jetzt informiert die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin ihre Fans über den aktuellen Gesundheitszustand aller Beteiligten.

Fiona Erdmann und ihre komplette Familie sind an Corona erkrankt, das gab das schwangere Model am Sonntag bekannt. Nun meldet sich die 33-Jährige mit einem Update zu Wort. In einem langen Instagram-Post bedankt sich Erdmann für alle Genesungswünsche und erklärt, dass es trotz weniger Kontakte in den vergangenen Wochen zu einer Infektion gekommen sei.

Erdmann hatte bereits am Samstag mitgeteilt, dass sie wegen gesundheitlicher Beschwerden in die Notaufnahme gefahren sei. Influencer-Kollegin Sarah Harrison habe ihr dann einen Corona-Schnelltest vorbeigebracht, der positiv ausgefallen sei. Ein PCR-Test bestätigte am Sonntag dann Erdmanns Infektion mit dem Coronavirus.

Ihr eineinhalbjähriger Sohn Leo sei der Erste mit Symptomen gewesen, so Erdmann. Dann hätten auch ihr Partner Mohammed, dessen Bruder und Vater Anzeichen einer Erkrankung gezeigt. "Nun sitzen wir hier also alle mit Symptomen und halten unsere Quarantäne ein", schreibt Erdmann. Söhnchen Leo habe anfangs Fieber und leichten Husten gehabt, mittlerweile ginge es ihm "ganz gut. Aktuell niest und hustet er noch." Ein Arzt habe ihr versichert, dass "soweit alles okay" sei.

"Aktuell ein recht harmloser Verlauf"

Der Rest der Familie leide unter stärkeren Symptomen, erläutert Erdmann. "Vor allem Moe hatte heute Nacht wirklich sehr starkes Fieber und Schmerzen im ganzen Körper", so die 33-Jährige. Für sie sei es schwierig gewesen, sich auszuruhen, da sie sich um ihren Sohn und ihren Partner kümmern musste. "Jede Mutter mit Kleinkind weiß, dass das eben nicht so einfach ist."

Ihr selbst gehe es "eigentlich den Umständen entsprechend gut", erklärt sie weiter. Sie habe eine laufende Nase, Husten und müsse niesen, jedoch keinerlei Schmerzen oder sonstige Beschwerden. "Aktuell ein recht harmloser Verlauf." Auch ihrem ungeborenen Baby scheine es gutzugehen, schreibt Erdmann. "Ich fühle es treten und kicken und das gibt mir einfach ein so sicheres Gefühl." Die Diagnose Covid-19 sei für sie "eigentlich nur wegen meiner Schwangerschaft so ein riesengroßer Schock" gewesen, sie habe "wirklich Angst um mein Baby".

Fiona Erdmann hatte im Frühjahr 2021 eine Fehlgeburt erlitten. Im Dezember gab die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin bekannt, dass sie wieder schwanger ist. Erdmann lebt gemeinsam mit ihrem Partner und dem im August 2020 geborenen Sohn Leo in Dubai.