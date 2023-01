Im Dschungelcamp zieht Tag 6 herauf - und endlich wartet mal wieder eine Essensprüfung auf die Stars. Verena Kerth, Claudia Effenberg und Tessa Bergmeier läuft bei den Gerichten des ganz speziellen Lieferdienstes "Pfui-Dora" bestimmt schon das Wasser im Mund zusammen. Oder vielleicht doch nicht?

Schade eigentlich, dass Cosimo Citiolo und Gigi Birofio bei der bevorstehenden Ekelprüfung im Dschungelcamp nicht mit von der Partie sind. Auf ihre liebgewonnenen Würgereiz-Geräusche müssen die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer deshalb leider verzichten. Aber mit Verena Kerth, Claudia Effenberg und Tessa Bergmeier sind sicher auch ein paar Kombattantinnen am Start, die von einer Essensprüfung nicht gerade geträumt haben.

"Pfui-Dora" lautet der bezeichnende Titel der Herausforderung, der sich das weibliche Dreigestirn an Tag 6 im Dschungel stellen muss. Die Ähnlichkeit der Prüfungsbezeichnung zum Markennamen eines bekannten Lieferdienstes ist sicher nur rein zufällig. Schließlich kommen down under ein paar Köstlichkeiten auf den Tisch, die man in unseren Breitengraden nirgends bestellen kann - und womöglich auch gar nicht bestellen möchte.

Sogar Tessa versucht es

Die Gerichte, die auf die drei Prüflinge wider Willen warten, haben so klangvolle Namen wie Fallabfall-Bällchen, Kroko-Herz-Burger oder Bolonase. Da sollte doch für jede etwas dabei sein - sogar für die selbsterklärte Hardcore-Veganerin Tessa. Vorab von RTL veröffentlichte Ausschnitte legen jedenfalls nahe, dass sie zumindest versucht hat, eines der ihr vorgesetzten Leckerli zu verspeisen.

Auch Claudia und Verena scheinen bei Tiernase und -augen zuzulangen - trotz der "Augen-Phobie", unter der die Oliver-Kahn-Ex nach eigenem Bekunden leidet. Stellt sich nur noch die Frage, ob sich der Einsatz auch tatsächlich gelohnt hat und die drei ein paar Sterne für ein "richtiges" Essen im Kreise ihres Teams ergattern konnten. Die Auflösung gibt es am Mittwochabend ab 22.15 Uhr bei RTL und auf RTL+.

Sollte die Prüfung hingegen in die Hose gegangen sein und wieder der Hunger im Camp grassieren, sollte sich wohl vor allem Cecilia Asoro vorsehen. Sonst frisst der ewig an ihren Zöpfen zuzelnde Gigi ihr irgendwann wirklich noch die Haare vom Kopf.