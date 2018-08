Unterhaltung

Nach Psychiatrie-Einweisung: Jan Ullrich wird von Ärzten beobachtet

Nach mehreren Ausrastern wird Jan Ullrich in eine psychiatrische Klinik gebracht. Laut Polizei bleibt den Behörden aufgrund seines "seelischen und körperlichen Zustands" keine andere Wahl. Nun müssen Mediziner entscheiden, wie es mit Ex-Radprofi weitergeht.

Der frühere Radprofi Jan Ullrich wird nach seiner Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung von Experten beobachtet. Es liege nun in der Verantwortung der Fachkräfte, über das weitere Vorgehen zu entscheiden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Frankfurt am Main.

Der frühere Radprofi war am Freitag in Frankfurt vorübergehend festgenommen worden, weil er in einem Nobelhotel eine Escortdame attackiert und verletzt haben soll. Er sollte nach einer Vernehmung durch die Polizei eigentlich das Präsidium wieder verlassen. Dabei kam es nach Angaben einer Polizeisprecherin jedoch zu einem nicht näher beschriebenen Zwischenfall. Daraufhin wurde der 44-Jährige in eine Psychiatrie zwangseingewiesen. Laut der Sprecherin sei er mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht worden. Den Namen der Klinik verriet die Polizei nicht.

Gegen Ullrich wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 44-Jährige soll in dem Hotel mit der Frau in einen Streit geraten sein und sie daraufhin gewürgt haben.

Ullrich schweigt zu den Vorwürfen

Ullrich stand zur Tatzeit nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter "erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss". Die Ermittler konnten den früheren Radprofi wegen seines Zustands zunächst nicht vernehmen, erklärte die Polizei. Nachdem sich dieser verbessert hatte, habe er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Da die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, sollte er danach die Polizei eigentlich wieder verlassen. Doch dann kam es zu besagtem Zwischenfall.

Die 31-jährige Escort-Dame machte in ihrer Vernehmung indes umfangreiche Angaben zu den Angriffen, wie die Polizei erklärte. Das Opfer habe medizinisch versorgt werden müssen. Laut Staatsanwaltschaft soll der frühere Radprofi die Frau so stark gewürgt haben, dass ihr schwarz vor Augen wurde. Das Personal des Luxus-Hotels soll auf Bitten der Frau die Polizei alarmiert haben. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Ullrich hatte erst vor wenigen Tagen öffentlich private Probleme eingeräumt: "Die Trennung von Sara und die Ferne zu meinen Kindern, die ich seit Ostern nicht gesehen und kaum gesprochen habe, haben mich sehr mitgenommen. Dadurch habe ich Sachen gemacht und genommen, die ich sehr bereue", hatte der Tour-de-France-Sieger von 1997 der "Bild"-Zeitung gesagt. Ullrich hatte zudem angekündigt, aus Liebe zu seinen Kindern eine Therapie machen zu wollen. Um welche Art von Therapie es sich handelt, sagte der frühere Rennradfahrer nicht.

Laut "Bild" soll Ullrich schließlich am Donnerstagabend nach Frankfurt gereist sein, um jene Therapie aufzunehmen. Erst vor wenigen Tagen war der 44-Jährige wegen eines Zwischenfalls auf dem Grundstück des Schauspielers Til Schweiger auf Mallorca in die Schlagzeilen geraten.

