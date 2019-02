Zum 50. will es Jennifer Aniston mit elf Freundinnen in Mexiko mal so richtig krachen lassen. Doch die Geburtstagsreise verläuft nicht wie geplant: Der Jet der Schauspielerin verliert ein Rad - und die Reisegesellschaft muss zunächst wieder umkehren.

Jennifer Anistons Geburtstagstrip nach Mexiko hat mit einem Schreckmoment begonnen. Der Privatjet, der die 50-Jährige und elf Freundinnen nach Cabo San Lucas bringen sollte, musste umdrehen und notlanden. Grund: Die Maschine soll beim Start "einen Reifen oder ein Rad" verloren haben, wie TMZ berichtete.

Dem Bericht zufolge habe sich Anistons Jet, der in Los Angeles gestartet war, bereits in mexikanischem Luftraum befunden, als die Panne auffiel. Die Crew habe sich aber aus Sicherheitsgründen entschieden, im kalifornischen Ontario, knapp 75 Kilometer östlich des Flughafens von LA, zu landen. Zuvor soll die Maschine allerdings mehrere Stunden in der Luft gekreist sein, um für eine sichere Landung Treibstoff zu verbrennen.

An Bord waren dem Bericht zufolge Aniston, "Friends"-Co-Star Courteney Cox und zehn weitere Passagiere, die alle unverletzt geblieben sein sollen. Die Reisegruppe wollte kurz darauf in einen anderen Jet umsteigen, hieß es.

Der Trip nach Mexiko war angeblich eine Überraschung zu Anistons 50. Geburtstag, den diese am vergangenen Wochenende mit einer großen Party feierte, auf der zahlreiche Hollywood-Stars zu Gast waren. Unter den Gästen war Berichten zufolge auch Ex-Mann Brad Pitt.