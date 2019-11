Ihrer letzten Trennung nach einer sehr kurzen Beziehung folgt eine Social-Media-Schlammschlacht. Nun möchte Jenny Frankhauser endlich glücklich werden. Und die einstige Dschungelkönigin ist auf dem besten Weg dorthin, wie sie jetzt in einem Interview verrät. Sogar an Hochzeit denkt die 27-Jährige schon.

2018 wurde Jenny Frankhauser Dschungelkönigin. Seither steht die Schwester von Daniela Katzenberger im Rampenlicht und lässt ihre knapp 400.000 Follower bei Instagram an ihrem Leben teilhaben. So entging denen auch nicht ihre schmerzhafte Trennung im vergangenen Sommer. Bei ihrem neuen Freund macht die 27-Jährige nun alles anderes.

Im Interview mit RTL verrät Frankhauser, dass sie sich bewusst dafür entschieden habe, ihre neue Liebe nicht wieder öffentlich zu leben. "Ich wollte eigentlich von Männer gar nichts mehr wissen, und ja, dann kam er um die Ecke", erzählt sie über das Kennenlernen mit dem Mann, mit dem sie vor laufenden Kameras durch Istanbul schlendert. Von dem Unbekannten ist außer einer tätowierten Hand und einer Rückenansicht, die auch einen tätowierten Nacken offenbart, nichts zu erkennen.

"Er ist ein normaler, liebevoller Mann"

"Es ist für mich neu und ungewohnt, dass ich das nicht mit der Öffentlichkeit teile", so Frankhauser, die laut eigener Aussage bereits seit elf Jahren nahezu alles nach außen trägt. "Jetzt ist so ein Punkt, den schütze ich so, aber ich will eigentlich alles erzählen", gibt sie zu. Immerhin bekannt ist über den neuen Mann an ihrer Seite, dass er Steffen heißt und die beiden seit zwei Monaten ein Paar sind. Das hatte Frankhauser bei Instagram bereits angedeutet und es RTL gegenüber nun bestätigt. "Er ist ein normaler, liebevoller Mann, er hat auch nichts mit der Öffentlichkeit zu tun", ist das Einzige, was sie über ihren Freund verrät.

Aus dem gemeinsamen Urlaub schickt Frankhauser auch immer wieder Instagram-Grüße und lächelt glücklich in die Kamera ihres Smartphones. Steffen ist aber auf keinem der Fotos zu sehen. Doch schreibt Frankhauser zu einem der Bilder: "Wir sind gut in Istanbul angekommen" und fragt ihre Community: "Was muss man hier unbedingt gesehen/erlebt haben als Pärchen?"

Zuletzt war Frankhauser vier Wochen mit dem niederländischen Fitnesstrainer Hakan Akbulut zusammen, doch ging diese Beziehung medienwirksam in die Brüche. Sogar von Gewalt war die Rede. "Es war nach der schlechten Erfahrung mit dem Ex, sehr, sehr schwer, wieder zu vertrauen", sagt sie, doch sie habe ja Zeit und Steffen bleibe ja hoffentlich für immer. Wirklich vertrauen würde sie spätestens, wenn der Ring am Finger sei.