"Es war an der Zeit" Jessica Schwarz hat Ja gesagt

In Freund Louis hat Jessica Schwarz nach eigenen Angaben die größte Liebe ihres Lebens gefunden. Da ist es doch nur folgerichtig, mit ihm den Bund der Ehe einzugehen. Nun meldet die Schauspielerin Vollzug - sie hat sich getraut.

Jessica Schwarz ist unter der Haube. Die Schauspielerin hat vor wenigen Tagen ihren Freund Louis geheiratet. Das verkündete die 44-Jährige nun auf Instagram. "Es war an der Zeit, der größten Liebe meines Lebens 'Ja' zu sagen. 24/7 Danke, für den schönen Tag und die längsten Nächte meines Lebens", schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Braut und Bräutigam bei einem innigen Kuss zeigt.

Schwarz trug ein schlichtes, bodenlanges Satinkleid ganz in Weiß und mit einem tiefen V-Ausschnitt. Ihre brünetten Haare waren zu leichten Wellen frisiert und hinten locker hochgesteckt. In einer Hand hält sie einen mittelgroßen Brautstrauß. Ihr Ehemann Louis präsentierte sich an seinem großen Tag im klassischen Anzug mit Weste und Fliege.

Zahlreiche Stars und Schauspielkollegen ließen es sich nicht nehmen, dem frischgebackenen Ehepaar zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch. Bravooooo", kommentiert etwa Matthias Schweighöfer. Einige Herz-Emojis gab es außerdem von The-BossHoss-Musiker Alec Völkel und RTL-Moderatorin Nazan Eckes. "Herzlichen Glückwunsch euch beiden", schreibt Moderator Jochen Schropp.

Gemeinsames Leben in Portugal

Im Oktober 2019 hatte sich Jessica Schwarz von ihrem Langzeitpartner Markus Selikovsky getrennt. Im März 2020 gab die Schauspielerin schließlich bekannt, einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Mit ihrem Louis eröffnete sie im März 2021 ein sogenanntes Glamping-Hotel in Portugal - eine Unterkunft für Campingurlaub der Luxusklasse. Schon seit Sommer 2020 lebt das Paar auch selbst in dem südeuropäischen Land.

Jessica Schwarz wurde als Moderatorin beim Musiksender Viva bekannt. Danach arbeitete sie als Reporterin bei "Wetten, dass..?". Als Schauspielerin sah man sie in zahlreichen TV-Produktionen, aber auch in Filmen wie "Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders" (2006) oder "Jesus liebt mich" (2012). Privat war sie vor ihrer Beziehung mit Selikovsky auch schon mit Comedian Oliver Pocher und Schauspielkollege Daniel Brühl liiert.