"Ich bin stolz auf dich": Jetzt spricht Mesut Özils Freundin

Mesut Özils Erklärung zu seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft stößt auf ein maximal geteiltes Echo. Jetzt meldet sich auch sein persönliches Umfeld zu Wort. Dem Fußballer springt keine Geringere als seine Freundin Amine Gülse zur Seite.

Was wohl Mandy Capristo über das Tohuwabohu um ihren Exfreund Mesut Özil denkt? Das wissen wir nicht. Die einstige On-Off-Flamme des Fußballers ist so weise, sich dazu bislang nicht zu äußern und so selbst ins Fadenkreuz der Berichterstattung zu geraten.

Dafür jedoch hat nun Özils aktuelle Freundin Amine Gülse öffentlich Position bezogen. Für wen? Für den Mann an ihrer Seite, versteht sich.

Gülse veröffentlichte bei Instagram nicht nur einen gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Freund. Sie hängte ihrem Post auch noch einmal Özils Erklärung zu seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und die Abrechnung des bisherigen deutschen Fußball-Nationalspielers mit Medien, Sponsoren und DFB an. Dazu hinterließ Gülse einen auf Türkisch formulierten Kommentar: "Ich bin immer bei dir, ich bin stolz auf dich, meine Liebe."

Model, Schauspielerin, Miss Türkei

Gülse ist gebürtige Schwedin, lebt und arbeitet jedoch in Istanbul als Schauspielerin und Model. 2014 gewann sie die Wahl zur Miss Türkei. Seit rund zwei Jahren sollen sie und Özil liiert sein. Ungefähr ebenso lang war der Kicker in der Summe auch mit der Ex-Monrose-Sängerin Capristo zusammen, wenn auch mit Unterbrechungen.

Gülse ist eine der ersten Personen aus dem näheren Umfeld Özils, die für ihn in der Auseinandersetzung um seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft in die Bresche springen. Aber wer, wenn nicht die Freundin, sollte einem in dieser Situation auch schon Rückendeckung geben?

Özils ehemalige Teamkollegen reagieren unterdessen bislang ziemlich zurückhaltend. Zunächst zollte lediglich Jérôme Boateng dem Mittelfeldspieler Respekt. "Es war mir eine Freude, Abi", schrieb Boateng zu einem gemeinsamen Bild mit Özil bei Twitter. "Abi" ist Türkisch und bedeutet "Bruder".

