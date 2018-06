Unterhaltung

Feiern, saufen, Kinder hüten?: Katie Price hat Ärger mit dem Ex

Im britischen TV-Dschungel lernten sie sich kennen und lieben - nun reden sie angeblich nur noch über ihre Anwälte miteinander. Katie Price und Peter André liegen im Clinch. Und der hat nun auch Auswirkungen auf die beiden gemeinsamen Kinder.

Katie Price lässt es gern krachen - und das bringt ihr jetzt offenbar reichlich Ärger ein: Ihr Ex-Mann Peter André ("Mysterious Girl") glaubt einem Bericht der britischen "Sun" zufolge, dass Price ein schlechtes Vorbild für die gemeinsamen Kinder ist. Die beiden haben einen zwölfjährigen Sohn, Junior, und die zehnjährige Tochter Princess. Laut Bericht ist André ganz und gar nicht damit einverstanden, dass seine Exfrau in den vergangenen Wochen so häufig beim Feiern gewesen sein soll.

Außerdem habe sie die Kinder mit ihrem neuen Lover alleine gelassen. Nun wolle er verhindern, dass Price die beiden weiterhin sehen kann. So habe er seinen Kindern kürzlich unter anderem verboten, zur Geburtstagsfeier ihrer Mutter zu gehen, da er gewusst habe, dass dort der Alkohol in rauen Mengen fließen würde.

Das Verhältnis des ehemaligen Paares, das von 2005 bis 2009 miteinander verheiratet war, sei so schlecht wie selten zuvor, heißt es im Bericht weiter. Price und André würden nur über ihre Anwälte miteinander sprechen. "Petes und Katies Beziehung ist auf dem absoluten Tiefpunkt", erklärte ein Eingeweihter. "Er weigert sich, sie die Kinder sehen zu lassen, weil er denkt, dass ihr Lifestyle außer Kontrolle ist und sie zu viel trinkt." Er habe ihr eine ganz klare Botschaft vermittelt: Wenn sie die Kinder wieder sehen wolle, solle sie ihr Leben in den Griff bekommen.

Der Neue, ein Schürzenjäger?

Price, die bereits mehrere Ehen hinter sich hat, ist derzeit mit dem 29-jährigen Fitnesstrainer Kris Boyson liiert. Und der soll ein echter Schürzenjäger sein. Das zumindest behauptet seine Ex-Freundin, die ebenfalls Katie heißt. "Er ist so ein Charmeur", sagte sie der britischen "Daily Mail", "so ein guter Lügner und er kann jede Situation so manipulieren, dass er immer gut dasteht." Boyson soll bereits am Anfang der Beziehung zu Katie Price zweigleisig gefahren sein. Keine besonders guten Vorzeichen.

Neben Princess und Junior hat sie noch drei weitere Kinder: Der 16-jährige Harvey stammt aus ihrer Beziehung mit Fußballer Dwight Yorke, der vierjährige Jett und die drei Jahre alte Bunny hat sie zusammen mit dem Stripper Kieran Hayler.

Quelle: n-tv.de