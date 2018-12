Unterhaltung

Ho, ho, Heidi!: Klums Brust-Blitzer beim Weihnachtsmann

Das Internet ist voller Brüste - auch mit denen von Heidi Klum. Wer Klatsch-affin ist, weiß sicher sogar, wie das Model die nennt. Im Advent jedoch scheinen es die Menschen etwas genauer zu nehmen: Auf Kopfhöhe des Weihnachtsmanns sind Busenblitzer nur semi-ok.

Heidi Klum hat auf ihrem Instagram-Account ein weihnachtliches Foto veröffentlicht. Auf dem Schnappschuss ist sie zusammen mit Freund Tom Kaulitz und seinem Zwillingsbruder Bill zu sehen. Die beiden Mitglieder der Band Tokio Hotel sitzen vor dem Weihnachtsmann, Klum steht daneben. Alle strahlen in die Kamera.

Klums Kommentar zu dem Foto: "Ja, Santa ... wir waren das ganze Jahr über brav." An sich harmlos, aber weil es sich eben um ein Foto der 45-jährigen Klum handelt, wird wie wild darüber diskutiert.

Was zum Beispiel beim genauen Betrachten des Bildes auffällt: Heidi Klum gewährt tiefe Einblicke. Ihre Bluse ist über dem Dekolleté offen und ihr Busen blitzt hervor. "Heidi ist deine Bluse offen?", fragt ein Fan ungläubig. "Oh mit Nippelblitzer inklusive", meint hingegen ein anderer zu dem Foto. Ein weiterer Kommentator bemerkt: "Heidis Augenmakeup sieht komisch aus". Doch nicht nur Klum wird kritisch beäugt.

"Das wäre ein No-Go"

Der 29-jährige Bill Kaulitz trägt auf dem Foto einen dicken Wintermantel. In den Augen der Fans handelt es sich dabei offenbar um einen Pelzmantel. "Die halbe Brust von Heidi stört mich nicht, aber wenn der Pelz von Bill Kaulitz echt wäre, wäre das ein No-Go", schreibt ein Fan dazu. Ein anderer Kommentar lautet: "1. Der Pelz ist echt schade, finde auch ich, dabei liebe ich die Fotos von Bill und seinem Hündchen. Passt für mich als Tierfreund leider nicht zusammen." Andere Fans sind sich hingegen sicher: "Nein, der trägt kein Echtpelz, er ist tierfreundlich."

So oder so - das portätierte Promi-Trio wird sich von so ein paar Kommentaren schon nicht aus der Bahn werfen lassen. In diesem Sinne: einen frohen Advent!

Quelle: n-tv.de