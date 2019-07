Ashton Kutcher und Mila Kunis sind nicht nur beide Schauspieler, sie sind auch ein Paar und Eltern. Gute Sänger sind sie hingegen nicht. Trotzdem postet Kutcher bei Instagram das Video eines ganz besonderen Duetts mit seiner Frau.

Mila Kunis und Ashton Kutcher sind echte Hollywood-Stars und Eltern zweier Söhne. Womöglich diesen beiden bringt das Paar jetzt ein Ständchen, an dem sie auch ihre Fans bei Instagram teilhaben lassen.

Die zwei mögen gute Schauspieler sein, gute Sänger sind sie jedenfalls nicht. Doch das ist dem 41-jährigen Kutcher und seiner sechs Jahren jüngeren Frau völlig egal. Gemeinsam performen sie in die Kamera das Kinderlied "La Vaca Lola", bei dem es darum geht, dass eine Kuh einen Kopf und einen Schwanz hat. Was wollen uns die Künstler damit sagen?

Vielleicht, dass bald Baby Nummer drei kommt? Immerhin brodelt die Gerüchteküche um die kleine Familie schon eine Weile. Erst kürzlich meldete ein amerikanisches Klatschblatt mal wieder, Kunis und Kutscher hätten sich getrennt. Den Artikel nahmen die zwei mit einem ebenfalls auf Kutchers Social-Media-Account veröffentlichten Clip ordentlich auf die Schippe.

Paar mit viel Humor

Darin zu sehen sind die zwei im Auto. Kunis hält ihrem Mann ihr Smartphone hin, auf dessen Display das Cover der "In Touch Weekly" zu sehen ist. "Baby, was ist los?", will Kutcher wissen. "Zwischen uns ist es aus", antwortet Kunis und deutet auf die Schlagzeile. "Zwischen uns ist es aus?", fragt Kutcher überrascht nach. "Ich fühle mich eingeengt", zitiert Kunis das Magazin. "Und ich habe die Kinder mitgenommen." "Du hast die Kinder? Ich kriege die Kinder nicht mehr?", entrüstet sich Kutcher.

Grund für die nicht enden wollenden Spekulationen über eine mögliche Trennung der Stars könnte sein, dass sie sich so gut wie nie gemeinsam auf dem roten Teppich zeigen. Seit sieben Jahren sind Ashton Kutcher und Mila Kunis ein Paar, lernten sich allerdings schon um die Jahrtausendwende bei den Dreharbeiten zur Serie "Die wilden Siebziger" kennen. Vor vier Jahren kam Sohn Wyatt zur Welt, zwei Jahre später folgte Brüderchen Dimitri. Zuvor war Ashton Kutcher mit Demi Moore verheiratet.