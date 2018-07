Unterhaltung

Mit 20 Jahren Milliardärin: Kylie Jenner entthront wohl bald Zuckerberg

Innerhalb von zwei Jahren baut Kylie Jenner ein Kosmetik-Imperium auf und verdient mit Lipgloss und Puder ein Vermögen. "Forbes" schätzt es auf 900 Millionen Dollar. Damit stünde die 20-Jährige kurz davor, die jüngste Self-Made-Milliardärin aller Zeiten zu werden.

Reality-Star Kylie Jenner ist das Küken im Kardashian-Jenner-Clan. Aber dank ihrer Kosmetik-Linie eines der erfolgreichsten Familienmitglieder. Die 20-Jährige steht laut Schätzungen des Wirtschaftsmagazins "Forbes" kurz davor, die jüngste Milliardärin aller Zeiten zu werden, die ihr Geld selbst verdient hat. In seiner Augustausgabe stellt das Magazin die "reichsten Self-Made-Frauen" vor - mit Jenner auf dem Cover.

Jenner selbst teilte das Titelblatt auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu: "Wow. Ich kann nicht glauben, dass ich mein eigenes Forbes-Cover poste. Danke für diesen Artikel und die Anerkennung. Ich fühle mich so gesegnet, dass ich jeden Tag das tun kann, was ich liebe. Das hätte ich mir nicht träumen lassen."

900 Millionen Dollar schwer

Ihre Firma Kylie Cosmetics gründete sie im Jahr 2016: Mit den berühmten Lip Kits sowie anderen Produkten verdient Jenner seither Millionen. Wie das Magazin "Forbes" berichtet, könnte sie bei steigenden Gewinnen die jüngste Self-Made-Milliardärin der US-Geschichte werden. Damit würde Jenner Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vom Thron stoßen, der einst mit 23 Jahren in den Milliardärsclub aufstieg.

Innerhalb von zwei Jahren habe Kylie Cosmetics Make-up im Wert von über 630 Millionen US-Dollar (ca. 536 Millionen Euro) verkauft. Den Schätzungen von "Forbes" zufolge ist Jenners Firma derzeit an die 800 Millionen Dollar (rund 681 Millionen Euro) wert. Und der Gründerin gehören 100 Prozent davon. Doch das ist nicht die einzige Einnahmequelle der 20-Jährigen.

Laut "Forbes" kommen weitere Millionen durch die Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" hinzu sowie durch ihre hochdotierten Werbedeals mit zum Beispiel Puma oder PacSun. Alles in allem soll sich ihr Vermögen auf 900 Millionen US-Dollar (ca. 766 Millionen Euro) belaufen. Zum Vergleich: Schwester Kim Kardashian West soll "nur" 350 Millionen Dollar (ca. 298 Millionen Euro) angehäuft haben, genau so wie Pop-Ikone Beyoncé Knowles.

Kylie Jenners Erfolg kommt nicht von ungefähr. Seit Kindheitstagen habe sie Make-up getragen, um "mich selbstbewusster zu fühlen", so die 20-Jährige. Aus ihrer Unsicherheit in Bezug auf ihre eigenen Lippen entstanden schließlich die Lip Kits. Mit Ersparnissen im Wert von 250.000 Dollar (ca. 213.000 Euro) ließ sie 2015 die ersten 15.000 Lip Kits anfertigen. Innerhalb kürzester Zeit - weniger als einer Minute - waren sie ausverkauft.

Hilfe hatte die wohl bald jüngste Self-Made-Milliardärin von ihrer Mutter Kris Jenner und ihren Social-Media-Anhängern. Allein auf Instagram folgen ihr 110 Millionen Menschen. "Social Media ist eine wunderbare Plattform", schwärmt Jenner. "Ich habe einen so einfachen Zugang zu meinen Fans und meinen Kunden." Sie macht über ihre Kanäle Werbung für ihre Produkte und erreicht damit Millionen potenzielle Käuferinnen.

Eines Tages soll Kylie Jenners Tochter Stormi, die im Februar 2018 auf die Welt kam, ihr Imperium erben. Natürlich nur, wenn sie es möchte. Die 20-Jährige selbst plane "für immer" bei Kylie Cosmetics zu arbeiten. Ob das in der Zukunft ohne Geschäftspartner gehen wird, wird sich zeigen. Kris Jenner schließt es im Gegensatz zu ihrer Tochter jedenfalls nicht aus, eines Tages Anteile der Firma zu verkaufen.

Quelle: n-tv.de