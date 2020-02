Am Freitag geht es endlich wieder los mit "Let's Dance". In diesem Jahr mit dabei: Michael Wendlers Freundin Laura Müller. Pünktlich sind die beiden nun in Köln eingetroffen. Der Sänger erfährt unterdessen außergewöhnliche Unterstützung in seinem Dauerclinch mit Oliver Pocher.

Der Countdown für Laura Müllers ersten Einsatz in der RTL-Show "Let's Dance" läuft. Die 19-Jährige hat ihr trautes Heim in Florida verlassen und ist am Sonntag in Köln angekommen, wie sie auf Instagram in einer ihrer Storys verraten hat.

Mit im Gepäck ist auch ihr Freund Michael Wendler. "Mein Schatzi ist mit und unterstützt mich, was will man mehr", erzählt sie in ihrem Hotelzimmer ihren Fans. Müller tritt am kommenden Freitag mit 13 weiteren Promis bei "Let's Dance" an. Los geht es mit der "großen Kennenlern-Show".

Ihren ersten Dreh für die Show habe sie schon hinter sich gebracht, berichtet Müller weiter. Den Clip werde man dann als Einspieler am Freitag zu Gesicht bekommen.

Unbehelligt von Finanzbehörden

Auch Wendler selbst meldet sich in der Story zu Wort und drückt dabei Müller zunächst einen Schmatzer auf die Wange: "Seit vier Uhr ist die schon wach, die kleine Maus. Hast du super gemacht." Mittlerweile sei sie aber mit der Arbeit durch und könne nun den "ganzen Tag mit meinem geliebten Schatzi verbringen", fügt Müller hinzu. Man wolle nun ein bisschen Köln erkunden.

Wendler postete auf seinem Instagram-Profil ebenfalls ein Bild aus Köln. Dazu schreibt er: "Zurück in Deutschland. Mein Schatz Laura und ich sind gut gelandet und im Hotel angekommen." Man freue sich auf die erste Liveshow von "Let's Dance".

Noch vor Kurzem hatte es geheißen, wegen Steuerschulden drohe Wendler womöglich ein Zugriff der Finanzbehörden, sobald er in Deutschland ist. Bislang scheinen ihm jedoch keine Beamten auf die Pelle gerückt zu sein. Dafür lässt Oliver Pocher nach wie vor kaum eine Gelegenheit aus, sich auf Kosten des Sängers lustig zu machen. Pochers Instagram-Seite quillt inzwischen nahezu vor bissigen Parodien Wendlers über.

Rückendeckung von Jay Khan

In der Auseinandersetzung bekommt Wendler nun überraschend Rückendeckung von einem Kollegen: Der ehemalige US5-Sänger Jay Khan nahm in einem langen und emotionalen Facebook-Post Stellung zum aktuell nicht nur bei Pocher beliebten Wendler-Bashing.

Er könne es nicht verstehen, warum ein "etablierter Comedian und Entertainer (...) sich auf eine Person so nachhaltig und konsequent einschießt", schreibt Khan. Doch nicht nur das. Der 37-Jährige prangert auch "öffentliche Hetze und Mobbing der Presse und Medienwelt" an. Es mache ihn sprachlos, wie "Hinz und Kunz" sich zu Wort meldeten, um bei Michael Wendler "nochmal ordentlich nachzutreten".

Dabei richtet Khan auch einen Appell an seine Follower. Sein Post habe bereits dann etwas Gutes, wenn auch nur ein Mensch erreicht würde, der sich davon abhalten ließe, einen "Hate-Beitrag" zu veröffentlichen: "In einer Welt, in der du alles sein kannst: Sei rücksichtsvoller, sei netter und sei dir der Wirkung deiner Worte bewusst."

Dabei gehe es ihm ums Prinzip und nicht darum, für Wendler, der "weder mein Freund noch ein flüchtiger Bekannter ist", eine Lanze zu brechen, betont Khan. Er wisse nicht mal selbst, ob er Wendler mögen würde, wenn er ihn näher kennen würde und finde "sicherlich auch einige seiner Handhabungen fragwürdig". Aber, so Kahn: "Wie auch immer diese Person tickt, er ist ein Mensch und hat auch Gefühle."