Dass sie ein Kind erwartet, wissen wir seit sechs Wochen. In welchem Schwangerschaftsmonat sie sich befindet, hat Lena Gercke dagegen noch nicht mitgeteilt. Doch die Babykugel ist längst nicht mehr zu übersehen. Auch nicht auf dem Schnappschuss, den das Model nun aus dem Urlaub sendet.

Moment mal, wie geht das denn? Lena Gercke ist doch zur Zeit als Jurorin in der Erfindershow "Das Ding des Jahres" zu sehen - und ist trotzdem am anderen Ende der Welt im Urlaub? Ja, ist sie. Denn die TV-Show wurde bereits vor Wochen aufgezeichnet. Und so gönnt sich die 31-Jährige nun eine sicher verdiente Auszeit in Mexiko.

Genau genommen spannt Gercke im mexikanischen Luxus-Idyll Cabo San Lucas aus. Dementsprechend versah sie ihren jüngsten Instagram-Post zunächst mit der Anmerkung "Nächte in Cabo" und drei Tanz-Emojis. Später änderte sie die Überschrift zu dem Bild in "Date-Nacht" um.

Ab auf die Tanzfläche

Doch egal: Tatsächlich könnte sie in dem Outfit, in dem sie auf dem zugehörigen Foto posiert, sowohl sofort die Tanzfläche unsicher machen als auch zu jeder Verabredung gehen. Die einstige Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) trägt ein schwarzes, schulterfreies Top und einen schwarzen Ledermini. Darunter zeichnet sich deutlich ihr Babybäuchlein ab. Schließlich erwartet Gercke, wie sie Mitte Januar der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, ihr erstes Kind.

In welchem Schwangerschaftsmonat sie sich aktuell befindet, wissen wir nicht. Doch das neue Foto macht - wie auch schon die Bilder, die Gercke in den vergangenen Tagen gepostet hat - klar, dass sie sich schon in einem fortgeschrittenen Stadium befinden dürfte.

"Rettet die Wale"

In den Urlaub ist Gercke übrigens nicht allein abgerauscht. Mit dabei ist auch ihr Freund und der Vater des Kindes Dustin Schoene. Das verrät etwa eine Aufnahme, die wiederum er in einer Story auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht hat und die im selben Hotelzimmer geschossen wurde.

Vielleicht ist Gerckes Schnappschuss auch eine kleine Retourkutsche an ihren Lebensgefährten. Der hat sie nämlich zudem beim Baden im Pool gefilmt und das Ganze in Anspielung auf ihren Bauch mit Anmerkungen wie "Whale Watching" ("Wal-Beobachtung") oder "Rettet die Wale" versehen.

Also bitte, Herr Schoene! Gucken Sie sich Ihre Freundin doch nochmal genau an! Da werden Ihnen Ihre uncharmanten Kommentare sicher sofort leidtun.