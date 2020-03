Kaum ein Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" - von Pietro Lombardi und Beatrice Egli mal abgesehen - hat für so viel Wirbel gesorgt wie Mark Medlock. Doch irgendwann überlagerten Fehltritte und Skandale die Karriere, bis Medlock komplett hinwarf. Nun meldet er sich zurück.

Musikalisch war Mark Medlock in den vergangenen zehn Jahren komplett abgetaucht. Nun ist der Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) des Jahres 2007 mal wieder vor Publikum aufgetreten. In seiner Wahlheimat Sylt feierte er mit einem Konzert sein Comeback auf der Bühne.

"Ich habe heute richtig Spaß gehabt", freut sich Medlock im Gespräch mit RTL. "Das war ja mein erstes Mal nach zehn Jahren von der Bildfläche verschwunden. Ich habe mich aufgerappelt - dank meiner Familie, die mich aufgepäppelt hat. Ich bin auferstanden!"

Die Idee hinter dem Konzert war dabei allerdings zunächst eine ganz andere, wie er erklärt: "Ich wollte heute eigentlich offiziell meinen Job hinschmeißen!" Aber: "Das war so geil! Ich fühle mich wie wiederbelebt. Und definitiv fange ich jetzt gerade nochmal von vorne an!"

Rückzug nach Sylt

Der gebürtige Frankfurter hatte mit Hilfe von Dieter Bohlen nach seinem DSDS-Gewinn erfolgreich Karriere gemacht. In Deutschland gelangen ihm mit "Now Or Never", "You Can Get It" und "Summer Love" drei Nummer-1-Hits. Fünf Alben in Folge platzierte er in den Top Ten.

Doch der Erfolg schien ihm zu Kopf zu steigen. Weil er sich musikalisch verändern wollte, endete die Zusammenarbeit mit Bohlen. Zugleich sorgte Medlock für allerlei Negativschlagzeilen, darunter ein Ausraster in einem Flugzeug, Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und sexueller Nötigung sowie Drogenvorwürfe.

2012 zog Medlock zu seiner Managerin nach Sylt. Er lebe dort zurückgezogen als Privatmann, heißt es. Seine Facebook-Seite füllte er jedoch in der Vergangenheit immer mal wieder mit selbstgeschriebenen und -produzierten Musikstücken. Vielleicht ist es ja nun an der Zeit, mit ihnen und seinen Hits auch mal wieder häufiger aufzutreten.