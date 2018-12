Hoffentlich bereut sie nicht bereits, sich auf ein Leben als Herzogin eingelassen zu haben. In jüngster Zeit geht die Presse mit Meghan gnadenlos ins Gericht, doch die Frau von Prinz Harry lässt sich nichts anmerken. Stattdessen plaudert sie über ihre Schwangerschaft.

Erst hui, dann pfui? Die negativen Gerüchte über Herzogin Meghan reißen einfach nicht ab. Sie sei zickig, vergraule Angestellte und befinde sich im Clinch mit ihrer Schwägerin Kate, sind nur einige der Behauptungen, die sie in jüngster Zeit in der Presse lesen musste. Was wirklich an all dem dran ist, weiß niemand so genau. Und auch wenn Meghan und ihr Mann Harry seit ihrer noch umjubelten Hochzeit mit manchen althergebrachten Konventionen gebrochen haben - hier halten sie sich dann doch an den royalen Standard: "Kein Kommentar."

In dem Heim unterhielt sich Meghan auch mit Schauspielerin Josephine Gordon. (Foto: REUTERS)

Zumindest bei ihren öffentlichen Auftritten ist Meghan auch darum bemüht, den Eindruck zu erwecken, dass ihr das alles nichts anhaben kann. So besuchte die 37-Jährige nun gut gelaunt das Pflegeheim der "Royal Variety Charity"-Einrichtung im Südwesten Londons, in dem ehemalige Stars aus Fernsehen, Theater und Film untergebracht sind. Ein perfekter Termin für Meghan, die vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry selbst als Schauspielerin tätig war.

Weihnachtslieder und Basteln

Im Speisesaal nahm sie unter anderem gemeinsam mit der ehemaligen "West End"-Schauspielerin Josephine Gordon Platz, um ein wenig zu plaudern. Dabei verriet sie der älteren Dame Medienberichten zufolge auch, wie es ihr gerade in ihrer Schwangerschaft gehe: "Ich fühle mich sehr schwanger." Außerdem sang Meghan gemeinsam mit den Bewohnern Weihnachtslieder, half beim Basteln einer Weihnachtscollage und unterhielt sich mit einem der älteren Herrschaften auf Spanisch.

Ihren vorweihnachtlichen Auftritt absolvierte die Herzogin in einem weißen Kleid mit Blumenprint von Brock Collection, das ihren Babybauch zur Geltung brachte. Darüber trug Meghan gegen die Kälte einen grauen Mantel von Soia and Kyo. Nudefarbene Pumps und eine Mini-Clutch vervollständigten das Outfit der Herzogin, die ihr erstes Kind mit Prinz Harry im Frühjahr erwartet.