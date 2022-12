Superstar Lionel Messi kann einen weiteren Rekord sein Eigen nennen. Ein Beitrag des Weltmeisters nach dem gewonnenen Finale erhält die meisten Likes auf Instagram. Diesen Titel hatte zuvor kein Promi oder Influencer inne - sondern ein Ei.

Der frisch gekürte Fußball-Weltmeister Lionel Messi hat nun auch bei Instagram einen Meilenstein erreicht. Ein Post des 35-Jährigen mit Fotos, die ihn samt WM-Pokal im Jubel nach dem gewonnenen Finale gegen Frankreich am Sonntag zeigen, bekam in dem sozialen Netzwerk bis zum Vormittag mehr als 56,2 Millionen Likes mit weiter steigender Tendenz.

Damit überholte Messi den Beitrag von dem Account "world_record_egg", der bislang als Instagram-Beitrag mit den meisten Likes galt. Das Foto eines Eis war am 4. Januar 2019 gepostet worden, mit dem Ziel, einen Weltrekord aufzustellen. Bis zum Vormittag hatte es mehr als 55,9 Millionen Likes bekommen. Die Aufmerksamkeit für das Ei wurde unter anderem zu einer Kampagne für mentale Gesundheit genutzt.

Derweil ist das Team um Lionel Messi in der Heimat angekommen. Mit geringfügiger Verspätung landeten die Argentinier mitten in der Nacht in Buenos Aires. Mit dem WM-Pokal in der Hand, der Medaille um den Hals und einem strahlenden Lächeln stieg Messi als Erster an der Seite seines Trainers Lionel Scaloni kurz vor 3 Uhr (Ortszeit) aus dem Flugzeug. Für die Spieler war ein roter Teppich am Flughafen ausgerollt. Tausende Fans standen bis tief in die Nacht Schlange, um einen Blick auf ihre Helden zu erhaschen.