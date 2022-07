Will "einfach nur leben"

Will "einfach nur leben" Nino de Angelo beendet seine Karriere - nach Album und Tour

Nino de Angelo möchte sich in Zukunft lieber seiner Familie widmen, als von einem Auftritt zum nächsten zu hetzen. Aus diesem Grund gibt er nun das Ende seiner Karriere bekannt. Ein kleines Trostpflaster wird es für seine Fans aber noch geben.

Nino de Angelo hört auf: "Ich beende meine Karriere", verkündete der Schlagerstar in der "Bild"-Zeitung. In zwei Jahren soll für den 58-Jährigen Schluss mit der Musik sein.

Vorher bringt er aber noch sein neues und letztes Album auf den Markt. "Das wird 2023 veröffentlicht. Es handelt im wahrsten Sinne des Wortes von Gott und der Welt. Nach diesem Werk bin ich der Überzeugung, dass ich alles gesagt habe, was ich noch sagen wollte." Das alles möchte er aber auch noch einmal auf der Bühne wiederholen - weshalb er mit dem Album "sicherlich" noch einmal auf Tour gehen wird, wie er verspricht. "Voraussichtlich erst 2024. Und danach ist dann Schluss."

Mit dem Ende der Karriere kommt dann offenbar das süße Leben: "So simpel das klingt: Ich habe vor, einfach nur zu leben." Er wolle mehr Zeit mit der Familie verbringen, so de Angelo. "Ich will endlich leben, ohne Stress, schon wieder den nächsten Auftritt im Nacken zu haben."

Mehr Zeit für die Liebe

Auch Reisen und vielleicht sogar Auswandern stehen für den Musiker, der weiterhin Songs für Kollegen schreiben möchte, dann auf dem Plan. An seiner Seite, seine Verlobte Simone. "Mit Simone kann ich mir jedes Ziel vorstellen. Und vielleicht wandern wir auch nach Italien aus. Es gibt so viele schöne Plätze auf der Welt. Ich habe längst noch nicht alle gesehen."

Die Verlobung mit Simone gab der Musiker Anfang 2021 bekannt. Seit 2018 ist er von seiner letzten Ehefrau Larissa Schmitt geschieden, mit der er seit 2014 verheiratet war und ein Kind bekam. Von 1986 bis 1998 war Judith Coersmeier de Angelos Ehefrau, mit ihr hat er zwei Kinder. Zudem ehelichte er einst Schauspielschülerin Michaela (2003 bis 2006) und Jugendfreundin Renée (2007 bis 2013).

Nino de Angelo hat aus seinem Hang zu Alkohol und Drogen in der Vergangenheit nie ein Geheimnis gemacht. Seit inzwischen mehreren Jahren leidet er an der unheilbaren Lungenerkrankung, kurz COPD, bei der die Bronchien dauerhaft verengt sind und das Atmen erschwert wird.